Am 3. Dezember ist es so weit: Das Charity-Streaming-Event Friendly Fire geht in die 8. Runde! Mit Hauptsponsor Starfield greift das diesjährige Ensemble nach den Sternen und sammelt in einer 12-stündigen intergalaktischen Mission Spenden für den guten Zweck.

Das sind die Teilnehmenden, Organisationen und Sponsoren!

Space Punk! Starfield liefert das Setting der Merchandise-Kollektion für Friendly Fire 8

Leider müssen sich Fans noch gedulden, bis sie im Action-Rollenspiel von Bethesda selbst die Weiten des Universums erkunden können, aber vielleicht lässt sich für den eigenen Charakter schon mal eine Outfit-Idee von Piet, Gronkh und Co. abgucken?

Die diesjährige Design-Inspiration liefert Hauptsponsor „Starfield“. Wie immer fließen die Einnahmen der Merchandise-Kollektion in die Spendensumme ein. Fotograf Andreas Krupa aka eosAndy hat auch diesmal die Crew brillant als Space Punks in Szene gesetzt.

Doch wer ist eigentlich mit dabei?

An Bord der Raumstation „Friendly Fire 8“ gehen:

Peter Smits (Team PietSmiet)

(Team PietSmiet) Sebastian Lenßen (Team PietSmiet)

(Team PietSmiet) Pascal Rothkege l (MrMoreGame)

l (MrMoreGame) Artur Niemczuk (fisHC0p)

(fisHC0p) Florian Heider (Der Heider)

(Der Heider) Erik Range (Gronkh)

(Gronkh) Max Ensikat (Phunkroyal)

(Phunkroyal) Tatjana Werth (Pandorya)

(Pandorya) Christian Stachelhaus (Team Pietsmiet)

(Team Pietsmiet) Jonathan ‚Jay‘ Apel (Team PietSmiet)

(Team PietSmiet) Dennis Brammen (Team PietSmiet)

Wer das Projekt unterstützen will, aber ein etwas schlichteres Design bevorzugt, findet bei yvolve auch wunderschöne Shirts, Jogginghosen und Hoodies mit „Sternenkarte“-Alloverprint als limitierte Edition.

Wohin geht das Geld?

Diesmal geht der Erlös folgenden gemeinnützigen Organisationen zugute:

Harburg-Huus

Dravet-Syndrom e.V.

Bundesverband Trans* e.V.

Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.

Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.

LichtBlick Seniorenhilfe e.V.

action medeor e.V.

Friendly Fire Notfallfond

Der Friendly Fire Notfallfond wurde geschaffen, um schnell und unbürokratisch auf akute humanitäre Katastrophen reagieren zu können. Als Reaktion auf die Inflationskrise gingen 100.000 Euro aus diesem Fond im September an die Tafel Deutschland.

Unterstützung

Zu den Partnern und Sponsoren zählen diesmal:

betterplace

yvolve

NerdStar

Starfield/Bethesda (Hauptsponsor)

Microsoft/PC GAME PASS

Dr. Oetker/la Mia Grande

ESPORT FACTORY

BACKFORCE

BANDAI NAMCO

StepStone

fritz-kola

NZXT

2021 wurde schlussendlich eine Summe von 1.984.432 Euro erreicht. Wir wünschen der Space Crew von „Friendly Fire 8“ alles Gute für ihre nächste Mission!

Einen Überblick über Start, Dauer und Ende des Events finden ihr hier nochmal zusammengefasst.

