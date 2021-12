Friendly Fire 7: Das ist der aktuelle Spendenstand bei der Charity-Veranstaltung (Update)

Friendly Fire geht 2021 in die siebte Ausgabe: Während des Charity-Livestreams Friendly Fire 7, das von verschiedenen Streamern und YouTubern wie Gronkh sowie den Jungs von PietSmiet moderiert wird, kann im Grunde alles passieren. 12 Stunden lang spielen die Influencer verschiedene Spiele und treten in den unterschiedlichsten Herausforderungen gegeneinander an.

Wir geben euch in diesem Artikel einen Überblick darüber, wie viele hoch die Spendensumme bei Friendly Fire 7 bereits ausfällt.

Start: 4. Dezember 2021 um 15 Uhr (Countdown beginnt um 14 Uhr)

Dauer: Ungefähr 12 Stunden

Ende: 5. Dezember 2020 gegen 3 Uhr

Wo kann ich mir Friendly Fire 7 anschauen? Wollt ihr selbst Live dabei sein, schaltet am Samstag auf dem Twitch-Kanal von Gronkh ein. Das Charity-Event läuft voraussichtlich bis 3:00 Uhr morgens, also ganze 12 Stunden volle Unterhaltung bei voller Spendenaction!

Das klare Ziel der Veranstaltung, neben einer Menge Spaß, ist natürlich eine möglichst hohe Spendensumme zu erreichen, die zu gleichen Teilen an die folgenden Verein gespendet wird:

Diese Vereine werden 2021 von Friendly Fire 7 unterstützt:

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Erstmalig wird das Team von Friendly Fire ein Achtel der Summe in einem Notfallfond sammeln, um das Jahr über kurzfristig auf humanitäre Katastrophen reagieren zu können. Das Geld wird von Betterplace verwaltet und in Absprache mit dem Team von Friendly Fire eingesetzt.

Friendly Fire 7: Spendenstand schon vor dem Start bei über 14.000 Euro

Hinweis: Wir werden diesen Artikel regelmäßig durch die aktuelle Spendensumme aktualisieren, damit ihr stets einen Überblick habt.

Originalmeldung vom 3. Dezember 2021: Zwar startet Friendly Fire 7 erst am 4. Dezember nach einem einstündigen Countdown um 15 Uhr, doch bereits jetzt befinden sich im Spendentopf stattliche 14.355 Euro.

So haben die Getränkemarke fritz-kola (8.000 Euro) als einer der offiziellen Partner der Streaming-Veranstaltung sowie der Entwickler Appwork GmbH mit dem Download-Manager JDownloader (5.000 Euro) gemeinsam schon 13.000 Euro gespendet. Weitere Spenden dürften in den kommenden Stunden eintrudeln, bevor es dann am morgigen Samstag erst richtig losgeht.

Wie kann ich selbst spenden? Wollt ihr selbst Teil der großzügigen Geber sein, könnt ihr eure Spenden über betterplace abgeben. Hier erhaltet ihr auch eine Spendenquittung als Bestätigung für eure gute Tat. Über den offiziellen Onlineshop zu Friendly Fire könnt ihr zudem verschiedene Merchandise-Artikel zu dem Event kaufen.

Das Besondere daran: Alle Gewinne der Merch-Verkäufe werden gespendet! Aus diesem Pool werden also ebenfalls kräftig Spendengelder in den Topf geworfen.

Hinweis: Aufgrund des erhöhten Bestellaufkommens verzögert sich der Versand der Artikel allerdings voraussichtlich bis Januar 2022.

Die Spenden werden wieder in Kooperation mit betterplace gesammelt. So ist sichergestellt, dass jeder eine Spendenquittung erhält und das Geld bei den Vereinen ankommt.

© Andreas Krupa

Friendly Fire 6 und die Erfolge der letzten Jahre

Alleine im vergangenen Jahr im Rahmen von Friendly Fire 6 konnten knapp 3.350.000 Euro für gemeinnützige Vereine gesammelt werden. Somit kamen in den letzten Jahren gemeinsam fast 5 Millionen Euro für wohltätige Zecke zusammen. Allein direkt über betterplayce konnten 1.052.548 Euro von insgesamt 35.252 Spendern gesammelt werden.