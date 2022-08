Final Fantasy VII Remake: Nude-Mod für Sephiroth mit entschärfter Version

Die PC-Version von Final Fantasy 7 Remake erhält nach und nach neue Mods, die Modding-Community ist wie bei vielen PC-Spielen recht aktiv. Und so war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis uns die ersten Mods erreichten, die in eine etwas erwachsenere Richtung gehen?

Via NexusMods gibt es mittlerweile eine Fülle an Mods, die als NSFW (Not Safe For Work) eingestuft werden. Diese Mods solltet ihr lieber nicht auf der Arbeit installieren.

Zu den beliebteren NSFW-Mods in puncto „Final Fantasy VII Remake“ zählt die „Tifa 4K Hi-Poly Nude Mod“. Tifa lässt in dieser Modifikation des Hauptspiels die Hüllen fallen, wenig überraschend.

Die Tifa-Mod wurde mittlerweile über 78.000 Mal heruntergeladen. Doch nicht nur das alternative Outfit von Tifa scheint es den Fans angetan zu haben.

Der Antagonist Sephiroth scheint bei den Fans diesbezüglich nicht weniger beliebt zu sein und so können wir auch Sephiroth mit einer Nude-Mod versehen, die sogleich in zwei verschiedenen Versionen daherkommt.

Final Fantasy VII Remake: Nach Tifa folgt Nude-Mod für Sephiroth

Loxoss hat sich der Mod „Nude Sephiroth“ angenommen, die ihr ebenfalls via Nexusmods downloaden könnt. Die Mod enthält zwei verschiedene Hairstyles und mehrere Penisgrößen.

Diese Mod bietet das volle Programm, Sephiroth hat in dieser Mod so gar nichts an. Doch alternativ, wenn euch das etwas zu viel des Guten ist, hat der Modder zudem eine Mod namens „Sexy Sephiroth“ bereitgestellt.

Doch was ist hier anders? In dieser etwas abgeänderten Version der Nude-Sephiroth-Mod wird das Geschlecht von Sephiroth verdeckt. Und das sieht dann in etwa so aus.

Mehr Sephiroth geht nicht, dank Sephiroths Sexy-Mod. © Square Enix/via Nexusmods – luxos

Bedenkt, dass ihr auf Nexusmods erst dem Adult-Content zustimmen müsst, ansonsten könnt ihr diese Mods nicht einsehen oder gar herunterladen. Das Zustimmen geht, indem ihr Folgendes einstellt:

Loggt euch in euren Nexusmods-Account ein Drückt in der Navigation auf das Nexusmods-Symbol Geht zum Reiter „Site Preferences“ Weiter geht es bei der Übersicht von „Content Blocking“ Wechselt von „Hide adult content“ auf die Einstellung „Show adult content“

Danach könnt ihr den Content auf Nexusmod einsehen, der sich eher an Erwachsene richtet. Inklusive der Mods:

Was haltet ihr von den Nude-Mods? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr solche Mods verwendet und diskutiert mit uns über die Sinnhaftigkeit solcher Mods.

