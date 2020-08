Am 9. Oktober 2020 soll FIFA 21 veröffentlicht werden. Also nicht mehr lange bis wir uns endlich in die aktuellste Version der Fußballsimulation stürzen können. Da scheint es doch allmählich interessant zu werden, wie viel Speicher das Game auf PC, PS4 und Xbox One eigentlich so einnimmt.

So viel Gigabyte bringt FIFA 21 auf die Waage

Wie die Kollegen von Gamingbolt berichten, soll FIFA 21 eine Dateigröße von rund 50 GB auf der Xbox One mit sich bringen. Auf PC und PlayStation 4 kann demnach wohl mit einem ähnlichen Umfang gerechnet werden.

Damit ist die 21er Version in etwa so groß wie FIFA 20, das ebenfalls knapp 50 GB auf Konsolen und PC einnimmt. In Sachen Speichergröße hat sich somit also recht wenig getan. Das Gameplay soll dagegen einige Upgrades erhalten haben, die in einem kürzlich veröffentlichten Trailer noch einmal vorgestellt worden sind:

Erscheint FIFA 21 auch für die PS5 und die Xbox Series X? Ja. Deshalb müssen PC-Spieler sogar auf einige coole Next-Gen-Features gänzlich verzichten, wie die schnelleren Ladezeiten, eine bessere Controller-Haptik, reaktionsschnellere und realistischere Spielerbewegungen sowie ein allgemein authentischeres Spielerlebnis.