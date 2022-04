Evil Dead: The Game jetzt vorbestellen – Vorbestellerboni im Preorder-Guide

Das asynchrone Multiplayer-Horrorspiel Evil Dead: The Game erscheint am 13. Mai 2022 für alle gängigen Plattformen. Ab sofort könnt ihr es online vorbestellen, damit es rechtzeitig zum Launch bei euch zu Hause ankommt.

Gibt es Vorbestellerboni und wenn ja, welche? Vorbesteller erhalten zusätzliche, digitale Inhalte neben dem Hauptspiel. Und das sind zwei Outfits für Ashy Slashy:

Outfit: S-Mart Employee für Ash Williams

Outfit: Gallant Knight für Ash Williams

© Saber Interactive

Was ist Evil Dead: The Game?

„Evil Dead: The Game“ basiert auf den Filmklassiker „Evil Dead“ alias „Tanz der Teufel“, woraus ein ganzes Franchise entwächst. Nun erhält es zusätzlich zum Film und zur Serie noch eine eigene Videospielauskopplung obendrauf.

Näher noch bezieht sich das Spiel auf die Filmreihe und sogar auf die Starz-Kultserie „Ash vs. Evil Dead“, die 2015 ihr Debüt feierte und über 3 Staffeln verfügt. Die Inhalte des Spiels werden also ein bunter Mix aus allen Medienablegern.

Das Spiel selbst ist ein Koop- und PvP-Multiplayer-Actionspiel, in dem wir uns gemeinsam zu viert in einem Team gegen das Böse behaupten müssen. Es gilt, wichtige Artefakte zu finden und den Bruch zwischen den Welten zu schließen. Hast du das Zeug dazu?

Zu den spielbaren Charakteren zählen Ash Williams (Bruce Campbell), Kelly Maxwell (Dana Delorenzo), Pablo Simon (Ray Santiago), Lord Arthur und viele mehr. Sie dürfen auf Kettensägen, Schrotflinten, Hackbeile und weitere Annehmlichkeiten zurückgreifen.

Ähnlich wie in Dead by Daylight könnt ihr allerdings auch in „Evil Dead: The Game“ in die Rolle des Bösen schlüpfen. Der Kandarische Dämon wartet schon darauf, von euch auserwählt zu werden. Mit ihm könnt ihr Ash und die anderen jagen, Besitz von Untoten erlangen und die Umgebung beeinflussen.

„Evil Dead: The Game“ erscheint am 13. Mai 2022 für den PC, die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.