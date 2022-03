Dead by Daylight: Neue Ringu-Killerin Sadako macht jetzt eure Bildschirme unsicher

Ein Fest für Horror-Film-Fans: Mit dem Update 5.6.0 schafft es nun endlich die vor wenigen Wochen angekündigte und schon von einigen Streamer*innen bereits ausprobierte Sadako aus dem Grusel-Streifen „Ringu“ in die asymmetrischen Multiplayer-Partien von Dead by Daylight.

Denn mit Kapitel 23 und der Kollaboration mit dem japanischen Horror-Film „Ringu“ sind blutdruckhochtreibende Jumpscares vorprogrammiert: Wenn ihr euch vor der schwarzhaarigen Sadako schützen wollt, bleibt euch nur, den Bildschirm abzuschalten. „Dead by Daylight“ lässt sich so allerdings nur schwer spielen.

Sadako aus Ringu: Das erwartet euch in Update 5.6.0 von Dead by Daylight

Das Update rund um den Horror-Klassiker trägt passenderweise den Namen Sadako Rising und bringt euch mit Sadako eine neue Killerin sowie mit dem Meeresbiologen Yoichi Asakawa einen neuen Überlebenden. Die weiß bekleidete Brunnendame kann unter anderem versteckte Überlebende erspähen und die Generatoren überwachen. Gebt also gut Acht!

Damit spannt das Update auch gleich den Bogen zur Filmvorlage: Die Geschichte rund um den grauenerregenden Rachegeist wird in „Dead by Daylight“ nämlich ganz offiziell weitererzählt. Yoichi Asakawa, der junge Protagonist des japanischen Horror-Streifens von 1991, ist nämlich mittlerweile erwachsen geworden und muss sich erneut Sadako entgegenstellen.

Schon der Trailer zum „Ringu“-Kapitel ist überaus furchteinflößend und dürfte bei vielen Spieler*innen bereits für Gänsehaut sorgen. Doch der Überfall von Sadako ist nicht die einzige Neuerung, die das Update 5.6.0 mit sich bringt.

So könnt ihr jetzt nach einer problembedingten Auszeit wieder mit der Krankenschwester in den Einsatz ziehen, außerdem wurden der Lobby nun Untertitel hinzugefügt. Darüber hinaus wurde die Erkennung von modifizierten oder beschädigten Spieldaten verbessert und ihr könnt die Darstellung des Spiels in den Optionen nun auf 16:9 stellen. Die vollständigen Patchnotes zum neuen Update findet ihr auf der offiziellen Website.