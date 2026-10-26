Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen berichtet, soll die Verfilmung von Elden Ring knapp 200 Millionen US-Dollar kosten. Eine offizielle Bestätigung durch A24 liegt bislang nicht vor.

Variety bezifferte das Produktionsbudget von „Marty Supreme“ auf rund 70 Millionen US-Dollar. Sollte die für Elden Ring berichtete Summe zutreffen, wäre der neue Film für A24 ein erheblich größeres Projekt.

A24 setzt auf Blockbuster-Dimensionen

Der mögliche Aufwand einer solchen Adaption lässt sich an der Vorlage erahnen. Elden Ring führt durch die weitläufigen Zwischenlande, in denen riesige Festungen, unterirdische Gebiete, monumentale Gegner und vom Krieg gezeichnete Landschaften aufeinandertreffen. Hinzu kommen zahlreiche Halbgötter und Kreaturen, deren Umsetzung umfangreiche Kulissen, Kostüme und visuelle Effekte erfordern dürfte.

Alex Garland übernimmt sowohl das Drehbuch als auch die Regie. Bandai Namco bestätigte außerdem, dass der Film für IMAX gedreht wird. Als Kinostart nennt der Publisher den 3. März 2028, wobei ein deutscher Veröffentlichungstermin bislang nicht ausdrücklich ausgewiesen ist.

Auch die vollständige Besetzung fällt prominent und umfangreich aus:

Kit Connor

Ben Whishaw

Cailee Spaeny

Tom Burke

Havana Rose Liu

Sonoya Mizuno

Jonathan Pryce

Ruby Cruz

Nick Offerman

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

Peter Serafinowicz

Welche Figuren die Schauspieler verkörpern, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die große Besetzung deutet jedoch darauf hin, dass Garland mehrere Parteien und zentrale Gestalten der Zwischenlande in die Handlung einbinden könnte.

Elden Ring bietet eine gewaltige Fantasy-Vorlage

Das Action-Rollenspiel erschien am 25. Februar 2022 und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem globalen Phänomen. Nach offiziellen Angaben von Bandai Namco wurden weltweit mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft. Bei den The Game Awards 2022 gewann Elden Ring zudem die Auszeichnung als Spiel des Jahres.

Die Welt entstand unter der Leitung von FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki. George R. R. Martin lieferte die mythologische Hintergrundgeschichte, auf der die Ereignisse des Spiels beruhen. Im Mittelpunkt steht der zerbrochene Eldenring, dessen mächtige Fragmente von Halbgöttern beansprucht werden und einen verheerenden Krieg auslösen.

Für eine Filmadaption bietet dieser Konflikt reichlich Material, stellt Garland aber auch vor eine schwierige Aufgabe. Das Spiel erzählt viele Zusammenhänge indirekt über Gegenstände, Umgebungen und kryptische Dialoge. Der Film muss daraus eine verständliche Handlung formen, ohne die geheimnisvolle Atmosphäre der Vorlage zu verlieren.

Die bestätigte IMAX-Produktion und das große Ensemble geben bereits einen Eindruck vom Umfang des Filmprojekts. Freut ihr euch auf den Elden Ring-Film oder lässt sich die offene Erzählweise des Spiels eurer Meinung nach nur schwer ins Kino übertragen? Schreibt es uns in die Kommentare.

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