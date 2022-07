Drachentränen in God of War finden: So stellt ihr Thanos Infinity Gauntlet her

In God of War lassen sich nicht nur unzählige Collectibles finden, sondern auch zahlreiche Geheimnisse sowie Easter-Eggs. Besonders cool ist dabei der Infinity Gauntlet von Thanos aus dem Marvel-Universum. In dem Action-Adventure von Santa Monica Studio lässt sich dieser in Form eines Talismans anlegen. Wie das funktioniert und was euch dieses mächtige Schmuckstück genau bringt, erklären wir euch in diesem Guide.

Wie bekomme ich den Zerbrochenen Panzerhandschuh der Zeiten?

Der Talisman mit den besonderen Kräften hört in „God of War“ auf den Namen Zerbrochener Panzerhandschuh der Zeiten und wird im Spiel wie folgt beschrieben:

„Eine uralte Reliquie, die im Ganzen für zu mächtig gehalten wurde – Fragmente ihrer früheren Stärke liegen verstreut in den Welten …“

Bevor ihr den Infinity Gauntlet von Thanos aber euer Eigen nennen könnt, müsst ihr erst einmal einen Gefallen für den Zwergenschmied Sindri erfüllen. Innerhalb der Mission Fafnirs Hort helft ihr dabei, Fafnirs Wetzstein zu finden. Für diese Mission müsst ihr in den Lagerraum von Drache Fafnir gelangen. Hier erwartet euch schließlich die darauffolgende Quest Familienangelegenheiten.

Die Aufgabe beendet ihr mit einem schwierigen Kampf auf einem Schiffswrack. Eurer Gegner ist ein zäher Springer, der es euch nicht einfach machen wird. Seid ihr aber letztendlich siegreich, erhaltet ihr den Zerbrochenen Panzerhandschuh der Zeiten.

Nun könnt ihr den Talisman auf die maximale Stufe upgraden. Für jedes Upgrade benötigt ihr die seltenen Drachentränen. Wo ihr diese seltenen Materialien findet, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo finde ich Drachentränen in God of War?

Fundorte von Drachentränen: Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, dass sich Drachentränen in „God of War“ bei Drachen finden lassen.

Die erste Gelegenheit an ein solches Item zu gelangen, bietet sich schon recht im Spiel. Während der Handlung müsst ihr gegen den Drachen Hræzlyr kämpfen, um die Hauptquest abschließen zu können. Bei einem Sieg lässt dieser die erste Drachenträne fallen.

Alle Drachen befreien: Eine optionale Aufgabe abseits der Story von „God of War“ besteht darin, dass ihr alle drei Drachen befreit, die sich allesamt verteilt in Midgard befinden. Dazu müssen jeweils drei Schreine sowie der dazugehörige Altar zerstört werden. Die perfekte Gelegenheit also, um an weitere Drachentränen zu gelangen.

Drache Ótr befindet sich im Westen von Midgard in der Region Veiðrrgard. Ihr gelangt in dieses Gebiet, wenn ihr mit dem Boot zwischen dem Jotunheim-Turm und dem Alfheim-Turm hindurchfahrt.

Von dem Drachen Fafnir habt ihr bereits gehört, er hält sich allerdings nicht in seinem Hort, sondern an einer anderen Stelle auf. Ihr findet ihn später im Spiel hinter einem großen Tor beim See der Neun. Peilt das Dock Alfheim-Turm an und klettert die Klippen nach oben. Beachtet, dass Atreus bereits über Schockpfeile verfügen muss. Ansonsten lassen sich die dortigen Kristalle nicht zur Explosion bringen.

Der dritte Drache im Bunde hört auf den Namen Reginn und befindet sich in Konúnsgard im Nordwesten von Midgard. Um zu ihm gelangen zu können, müsst ihr bereits vier Gefallen für Brok und SIndri erfüllt und zudem die Chaosklingen erhalten haben. Zu Beginn der Handlung könnt ihr Reginn also noch nicht erreichen. Erst nach dem Gefallen Gelobt sei der König solltet ihr euch auf die Reise begeben. Orientiert euch auf dem Weg an dem Dock Vergessene Höhlen und fahrt dann den Fluss bis in die Berge hinauf.

Tipp: Ein weiterer Anreiz alle Drachen zu befreien, besteht darin, dass ihr die Silber-Trophäe Gefahr von oben erhaltet.

So macht ihr aus dem Talisman den Infinity Gauntlet

Habt ihr genügend Drachentränen gesammelt und den Zerbrochenen Panzerhandschuh der Zeiten komplett aufgerüstet, lassen sich maximal drei Runen einsetzen. Insgesamt lassen sich in „God of War“ allerdings sechs passende Zauber finden.

Drei der Runen erhaltet ihr beim Sieg über eine der insgesamt neun Walküren in „God of War“. Eine andere bekommt ihr für den Abschluss einer Mission. Eine der sechs Runen findet sich in einer Verborgenen Kammer. Die letzte Rune müsst ihr nicht suchen, sondern könnt sie beim Schmied herstellen lassen.

Anbei eine Übersicht, wie ihr an die sechs Runen gelangt:

Andwaris Seele Erfüllt die Nebenquest Seele aus zweiter Hand .

Auge der Außenwelt Findet ihr einer Verborgenen Kammer in Helheim.

Ivaldis verdorbener Verstand Erhaltet ihr nach dem Sieg über die Walküre Olrun .

Asgards Scheibe der Existenz Erhaltet ihr nach dem Sieg über die Walküre Rota .

Muspelheims Auge der Kraft Könnt ihr beim Schmied herstellen lassen.

Njörds Zeitstein Erhaltet ihr nach dem Sieg über die Walkürenkönigin Sigrun .



© SIE/Santa Monica Studio

Wichtig: Ihr könnt immer nur maximal drei Steine in den Talisman einsetzen. Es liegt also an euch, für welche Effekte ihr euch letztendlich entscheidet. Sobald ihr drei Steine ausgewählt habt, könnt ihr mit dem Handschuh lilafarbene Projektile verschießen. Haltet dafür L1 gedrückt und betätigt anschließend die Kreistaste. Habt ihr bei dem Talisman andere Zauber in Nutzung, könnt ihr lediglich eine recht schwache Schockwelle auslösen.

Hinweis: Mittlerweile scheint der Talisman nur noch maximal auf Stufe sechs aufgerüstet werden zu können.