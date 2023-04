Sony sagt, die Horizon- und God of War-Serien werden wie HBOs The Last of Us

Sony hat mit The Last of Us, Horizon: Zero Dawn oder God of War aus dem Jahr 2018 einige der beliebtesten PlayStation-Videospielreihen hervorgebracht. Es ist also kein Wunder, dass der Spielepublisher diese faszinierenden Welten noch weiter ausbauen will und das nicht nur in Form von Fortsetzungen.

„The Last of Us“ bekam dieses Jahr eine eigene Serie auf HBO und überzeugte durch eine sorgfältig aufbereitete Adaption des Spiels, die auch Raum für eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Charaktere ließ.

Für „Horizon: Zero Dawn“ und „God of War“ sind seit längerem ebenso Serienadaptionen angekündigt worden. Wie der Leiter von PlayStation Productions vor kurzem verriet, wird für diese kommenden TV-Adaptionen die gleiche Sorgfalt zuteil, wie sie „The Last of Us“ erfahren hat.

Sony: Serienadaptionen von Horizon und God of War werden den Originalspielen entsprechen

In der jüngsten Folge des offiziellen PlayStation-Podcasts sprach Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, darüber, wie wichtig es ist, das Originalspiel und seine Geschichte mit Sorgfalt zu adaptieren, und nannte als Beispiel den Erfolg von „The Last of Us“ auf HBO.

„Die gleiche Sorgfalt und Formel, die wir bei The Last of Us angewandt haben, werden wir auch bei Horizon [und] God of War anwenden“, so Qizilbash.

„Wir werden die Geschichte des Spiels erzählen, weil wir es können, weil es eine Serie ist, für die wir die Zeit und die Episoden haben, die wir dafür brauchen. Wir versuchen nicht, es in einen zweistündigen Film zu packen.“

Dabei fügte Qizilbash hinzu, dass die Serien dennoch nicht nur die gleiche Geschichte, wie die Spiele erzählen werden. Es wird den Originalen getreu bleiben, doch es werden auch andere Möglichichleiten erforscht werden, wie beispielsweise den Fokus auf andere Charaktere zu setzen.

„Man wird die Geschichte des Spiels bekommen, aber wir werden auch Möglichkeiten finden, andere Charaktere zu erforschen und die Welt weiter auszubauen, was im Spiel aufgrund der Handlungsmöglichkeiten nicht machbar ist“, fuhr er fort.

„Das ist das Aufregende für mich; die Fans werden es lieben, weil sie sehen werden, wie das Spiel zum Leben erweckt wird, aber auch viele neue Dinge, wie sie es mit The Last of Us gemacht haben.“

Amazon Prime Video wird sich um die „God of War“-Serie kümmern, während Netflix die „Horizon: Zero Dawn“-Serie adaptieren wird. Beide Projekte befinden sich in einem sehr frühen Stadium der Produktion, sodass die jeweiligen Besetzungen noch nicht bekannt gegeben wurden.