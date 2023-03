Neues düsteres Ninja Turtles-Spiel im Stil von God of War angeteasert

Ungewohnt düster sollen die Teenage Mutant Ninja Turtles bei ihrem geplanten, von God of War inspirierten Spiel in Erscheinung treten. Paramounts Idee ein eigenes AAA-Action-RPG zu schaffen soll sich dabei auf den Turtles Comic „The Last Ronin“ beziehen.

In diesem dürstet der letzte überlebende Turtle nach Rache…

Eine dunkle Vergangenheit

Bevor die Helden in der Halbschale den Sprung in den Mainstream schafften mit einer ausgeprägten Liebe zu Pizza, Humor und kindgerechter Ninja-Power, waren sie in den ersten Comics wesentlich düsterer und brutaler unterwegs.

Sie trugen alle dunkelrote Augenbinden und statt den ewigen Widersacher Shredder nur in die Flucht zu schlagen, wurde dieser in den ursprünglichen Comics kurzerhand von den Turtles umgebracht. Diese dunkle Energie sollen wir auch im neuen Spiel zu spüren bekommen.

Die Comicvorlage The Last Ronin spielt 30 Jahre in der Zukunft. New York hat eine postapokalyptische Wandlung hinter sich und der letzte verbleibende Turtle will es dem Foot Clan für seine ermordete Familie heimzahlen. Der Comic wurde 2020 veröffentlicht und basiert auf einer ungenutzten Story-Idee von 1987.

Turtels of War

Die überraschende Ankündigung von Paramount wird von den Fans begeistert aufgenommen. Das scheint genau die Art von Spiel zu sein, die sich viele schon lange gewünscht haben.

Gerade dadurch, dass der Comic-Ursprung so blutig war, scheint ein ebenso gnadenloser „The Last Ronin“-Turtle nicht unwahrscheinlich. Etwas zu bedenken gibt den Fans allerdings, dass bisher kein Release-Zeitraum genannt wurde.

Der allgemeine Konsens ist, dass nicht von einer Veröffentlichung vor 2025 ausgegangen wird. Wer jetzt trotzdem Lust auf Turtle-Action bekommen hat, kann ja das beliebte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders’s Revenge nochmal auspacken.

Dieses Spiel hat sich am Klassiker Turtles in Time orientiert und ist 2022 für PC und alle gängigen Konsolen erschienen.