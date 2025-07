Donkey Kong Bananza auf Nintendo Switch 2 – Pauline und neue Transformationen

Donkey Kong Bananza könnte das Spiel sein, das Donkey Kong wieder in den Vordergrund der Videospielwelt rückt. In den 90er Jahren war Donkey Kong eine große Nummer, dank des bahnbrechenden Donkey Kong Country von 1994. Doch seit der SNES-Trilogie hat Donkey Kong diese Höhepunkte nie wieder erreicht. Mit der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza auf der Nintendo Switch 2 im nächsten Monat könnte sich das ändern.

Ein erster Blick auf Donkey Kong Bananza

Was macht Donkey Kong Bananza besonders? Bereits im April hatte ich die Gelegenheit, Donkey Kong Bananza beim großen Nintendo Switch 2-Media-Event auszuprobieren. Damals war es schwer, das volle Potenzial des Spiels zu erfassen, da es von anderen großen Titeln wie Mario Kart World und Metroid Prime 4: Beyond überschattet wurde. Doch nun, nach einer intensiveren Spielsession, bin ich deutlich begeisterter.

Das Spiel erinnert stark an Super Mario Odyssey, und das nicht ohne Grund. Nintendo hat bestätigt, dass das gleiche Entwicklerteam hinter beiden Spielen steckt. Eine Verbindung zwischen den beiden Spielen ist die Rückkehr von Pauline, die in Donkey Kong Bananza als jüngere Version auftritt und möglicherweise ihre Ursprungsgeschichte erzählt.

Die mysteriöse Welt von Donkey Kong Bananza

Wohin führt die Reise in Donkey Kong Bananza? Die meisten Abenteuer in Donkey Kong Bananza spielen in einer seltsamen Welt unterhalb der Insel Ingot Isle. Donkey Kong gerät durch die Machenschaften der bösen Void Company in diese Unterwelt, während er nach Banandium-Edelsteinen schürft. Pauline, die sich zunächst in eine Kreatur namens Odd Rock verwandelt, begleitet ihn auf seiner Reise, um wieder an die Oberfläche zu gelangen.

Die beiden Charaktere arbeiten zusammen, um den Kern des Planeten zu erreichen, wo ihnen der Kong Elder verspricht, ihre Wünsche zu erfüllen. Paulines Gesang spielt dabei eine entscheidende Rolle, da er Donkey Kong hilft, musikalische Bananzas auszuführen, die neue Transformationen auslösen.

Die Kräfte der Bananza-Transformationen

Welche Fähigkeiten bringen die Bananza-Transformationen mit sich? In Donkey Kong Bananza erhältst du die Möglichkeit, Donkey Kongs Fähigkeiten durch Bananza-Transformationen zu erweitern. Die Kong Bananza macht ihn größer und stärker, während die Ostrich Bananza ihm kurzzeitig die Fähigkeit verleiht, zu fliegen und zu gleiten. Diese Transformationen bringen frischen Wind ins Spiel und bieten ein interessantes neues Spielelement.

Im Gegensatz zu den Tierfreunden aus der SNES-Trilogie können die Fähigkeiten der Bananza-Formen über die Zeit hinweg aufgerüstet werden, ebenso wie Donkey Kongs Standardform. Dies eröffnet neue strategische Möglichkeiten und verleiht dem Spiel zusätzliche Tiefe.

Upgrades und Spielmechaniken

Wie kannst du Donkey Kongs Fähigkeiten verbessern? Während des Spiels sammelst du Skill Points, die du verwenden kannst, um Donkey Kongs Fähigkeiten zu verbessern. Du kannst entscheiden, welche Fähigkeiten du stärken möchtest, wie zum Beispiel stärkere Schläge oder längere Bananza-Transformationen. Zusätzlich gibt es Orte, an denen du für Donkey Kong und Pauline temporäre Unterkünfte schaffen kannst, um Herzen aufzufüllen und mehr über die Charaktere zu erfahren.

Paulines Gesang spielt auch im Zweispieler-Modus eine zentrale Rolle. Mit einem Joy-Con-Controller im Mausmodus kann ein zweiter Spieler Paulines Vocal Blasts nutzen, um Gegner und die Umgebung zu zerstören. Diese Funktion zeigt eindrucksvoll, wie Donkey Kong Bananza die Leistung der Nintendo Switch 2 nutzt.

Herausfordernde Kurse und nostalgische Momente

Welche Herausforderungen erwarten dich in den Challenge Courses? Neben den regulären 3D-Levels bietet Donkey Kong Bananza verschiedene Challenge Courses, in denen du Banandium-Edelsteine verdienen kannst. Diese Kurse bieten unterschiedliche Herausforderungen, wie das Besiegen einer bestimmten Anzahl von Gegnern oder das Zerstören von Umgebungen.

Ein Highlight ist der Bramble Country-Kurs, der nostalgische Erinnerungen an die Barrel-Hopping-Levels der Donkey Kong Country-Spiele weckt. Trotz der Abwesenheit von David Wise ist die musikalische Hommage an Stickerbrush Symphony ein Genuss für Fans der Serie.

Mit seiner Mischung aus klassischen Elementen und neuen Ideen könnte Donkey Kong Bananza das Comeback sein, das Donkey Kong verdient. Ab dem 17. Juli 2025 wird sich zeigen, ob das Spiel den Erwartungen gerecht wird. Was denkst du über Donkey Kong Bananza? Teile deine Meinungen in den Kommentaren!