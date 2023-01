Disney Plus: Neue Filme und Serien im Februar 2023

Disney Plus erweitert im Februar das Programm um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen. Zu den Neuheiten zählen hierbei Disney Originals sowie Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Die Liste mit allen Neuheiten im deutschen Disney Plus-Programm findet ihr hier.

Noch kein Disney Plus-Abo?

Neue Filme und Serien im Februar 2023 auf Disney Plus

Marvel-Fans dürfen entzückt sein: Endlich trifft der neueste Kinohit Black Panther 2: Wakanda Forever auf dem Streamingdienst ein und setzt genau da an, wo wir den ersten Film Black Panther mit dem inzwischen verstorbenen Titelheld Chadwick Boseman verlassen haben. In Wakanda kündigt sich ein Nachfolger für den König der Nation und beliebten Avenger an. Weitere Infos zum Film haben wir hier für euch.

Im Bereich Star Wars geht es in den nächsten Wochen zunächst mit der neuen Staffel von Star Wars: The Bad Batch weiter. Nachschub kündigt sich hingegen erst zum 1. März mit einer 3. Staffel von The Mandalorian an. Im kürzlich veröffentlichten neuen Trailer dürfen wir Mando (Pedro Pascal) gemeinsam mit Grogu auf dem Weg zum Planeten Mandalore erleben, wo bereits Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) auf ihn wartet…

Neu im Februar ist zudem die Anime-Serie Bleach mit allen 16 Staffeln und 366 Episoden. Hinzu kommt der 1. Teil von Bleach: Thousand-Year Blood War – allerdings ohne deutschen Ton! Stattdessen gibt es den Anime nur im japanischen Original oder in englischer Synchro mit englischen Untertiteln. Damit baut Disney+ den Bereich Anime weiter massiv aus. Hier könnt ihr einen ersten Trailer zur neuen Bleach-Serie sehen:

Disney Plus: Das sind die neuen Filme im Februar 2023

Ab 1. Februar

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel)

Ab 3. Februar

Ghost Rider (Marvel)

Ab 10. Februar

Dug Tage: Carls Date (Pixar)

Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie (National Geographic)

L.A. Confidential (Star)

Ab 17. Februar

Knight and Day (Star)

Ab 24. Februar

George A. Romeros Bruiser (Star)

Love Vegas (Star)

Disney Plus: Das sind die neuen Serien im Februar 2023

Ab 1. Februar

Reservation Dogs – Staffel 2 (Star)

Die Prouds: Lauter und trauter – Staffel 2

Köche in der Wildnis – Staffel 1 (Star)

Königreich des Polarwolfs – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 8. Februar

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 10. Februar

Marvel Studios LEGENDS – Staffel 2, Episoden 27-29 (Marvel)

Ab 15. Februar

Bleach – Staffel 1-16 (Star)

Bleach: Thousand-Year Blood War (Star)

Death in the Dorms – Staffel 1 (Star)

Ab 22. Februar

American Dad – Staffel 18 (Star)

Baymax und Mochi – Staffel 1 (Disney)

The A Word – Staffel 1-3 (Star)

Europas verborgene Naturwunder – Staffel 1 (National Geographic)