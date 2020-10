DIRT 5 vorbestellen ab sofort möglich, alle Editionen im Vergleich

Anfang November erscheint mit DIRT 5 der neueste Ableger der bekannten Rennspiel-Reihe von Entwickler Codemasters und Publisher Koch Media. Wo ihr den Titel vorbestellen könnt und welche Editionen zur Verfügung stehen, erklären wir euch in unserem Preorder-Guide.

Die Launch Edition zu „DIRT 5“ wird das Hauptspiel enthalten und kann bei den folgenden Händlern erworben werden.

Hinweis: Die Day One Edition enthält zusätzlich zum Spiel „DIRT 5“ den Ford F-150 Raptor PreRunner DeBerti Design-DLC.

Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können „DIRT 5“ drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung am 6. November bereits spielen.

Die Inhalte der Amplified Edition:

„Mit der „DIRT 5: Amplified Edition“ wird ab Oktober 2020 garantiert, dass man die Schlüssel zu allem hat, was das kühnste, mutigste Geländerennspiel zu bieten hat, und dass man für alles, was wir nach der Veröffentlichung kreieren, in der ersten Reihe steht.“