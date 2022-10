Die Sims 5 offiziell angekündigt: Erster Blick auf den Baumodus

Am 18. Oktober 2022 fand der Behind The Sims Summit Livestream statt. Neben kleineren Neuigkeiten bezüglich Die Sims 4 war auch eine große Überraschung mit dabei: Die Sims 5 befindet sich in der Entwicklung. Zusätzlich gab es noch einen kleinen Einblick in den Baumodus des kommenden Teils.

Die Sims 5: Viel Neues zu erwarten

Zusammen mit der Vizepräsidentin für Franchise Creative, Lyndsay Pearson, bekommen wir einen ersten Eindruck vom Entwicklungsstand des neuen Teil der Sims-Reihe. Unter dem Codenamen Project Rene wird das Spiel bei Maxis entstehen. Die Fans sollen so früh wie noch nie mit ins Boot geholt werden, um bestmöglich an der Entwicklung teilzuhaben.

„Wir haben uns für Project Rene entschieden, weil es an Wörter wie Erneuerung (renewal), Renaissance, Wiedergeburt (rebirth) erinnert und es repräsentiert unser neues Engagement bezüglich Die Sims.“

Mit „Die Sims 5“ soll den Spieler*innen so viel Flexibilität wie möglich gegeben werden. Die Anpassungen an Objekten sollen so Vielfältig sein wie noch nie. Nicht nur Farben und Muster können geändert werden, sondern auch kleine Details wie die Anzahl der Kissen einer Couch.

Bisher war es in Die Sims nur möglich auf Basis von Rastergittern auf dem Boden die Möbel und Gegenstände zu platzieren. Das scheint im neuesten Teil komplett wegzufallen. Das Teilen von Kreationen soll einfacher gestaltet werden und es wird getestet, damit auf verschiedenen Geräten gleichzeitig gebaut werden kann.

Was ist noch nicht bekannt? Einen Einblick in die Charaktererstellung haben wir im Zuge der Präsentation nicht erhalten. Das Spiel befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung. Sowohl in Bezug auf einen Releasezeitraum als auch zu den Plattformen ist bisher nichts offiziell bekannt. Hier müssen sich die Fans noch etwas gedulden.