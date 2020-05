Die Sims 4 wird schon bald ein neues, kostenloses Update spendiert bekommen. Wie aus dem brandneuen Trailer zu „Die Sims 4: Nachhaltig leben“ hervorgeht, wird es wohl eine wichtige Neuerung geben: und zwar Leitern!

Die neuen Leitern in Sims 4 können an Außenwänden platziert werden. So können die Sims dann unter anderem Platz sparen, da sie durch diese schmalen Leitern ganz einfach die Ebene in einem Haus wechseln können. So fällt die große, breite Treppe also weg, die man in einem Haus benötigen würde, um in die 1. Etage zu gelangen.

Ladders will be a base game update coming at launch. Eco Lifestyle will come with an additional variant. — SimGuruGeorge (@SimGuruGeorge) May 6, 2020

Das Gute ist, dass das Update sogar kostenlos für alle Spieler bereitgestellt wird. Wie SimGuruGeorge nun via Twitter bestätigt, handelt es sich bei der Basisversion der Leiter um ein kostenloses Update, während die neue, kostenpflichtige Erweiterung verschiedene Versionen der Leiter bereithält.

Die Sims 4: Nachhaltig leben

Falls ihr das neue Expansion-Pack kaum noch erwarten könnt, müsst ihr euch noch rund einen Monat gedulden. Am 5. Juni 2020 erscheint Die Sims 4: Nachhaltig leben für den PC und die Konsolen.

Mehr zum neuen Add-on erfahrt ihr hier in der umfangreichen Übersicht: