DICE macht Ernst – Update in Battlefield 6 steigert XP um bis zu 40%

Battlefield 6 hat in letzter Zeit einige Probleme mit der Spielprogression und den sogenannten XP-Farmen erlebt. Die Community hat sich über die langsame Progression beschwert, was dazu geführt hat, dass viele von euch XP-Farmen auf den Community-Servern des Spiels erstellt haben. Nun hat DICE, der Entwickler hinter Battlefield 6, angekündigt, dass ein Update in der kommenden Woche diese Probleme angehen wird.

Was hat DICE angekündigt?

Welche Änderungen kommen mit dem neuen Update? Die geplanten Änderungen umfassen eine Erhöhung des Match-Abschlusses und des täglichen Bonus-XP um 10 % bzw. 40 %. Außerdem wird die benötigte XP-Menge für die ersten 20 Anhangsränge reduziert. Aufgaben, die bisher Karriereränge 20, 23 und 26 erforderten, werden nun auf Karriereränge 10, 15 und 20 herabgesetzt.

Zusätzlich plant DICE Maßnahmen gegen die weit verbreiteten XP-Farmen. Diese Farmen sind dadurch entstanden, dass Spieler Server ausschließlich zur XP-Gewinnung erstellt haben. Laut DICE wird es notwendig sein, Anpassungen durchzuführen, die die Anzahl der XP-Farmen verringern und gleichzeitig das Spielen mit Freunden auf benutzerdefinierten und verifizierten Erlebnissen hervorheben.

Wie wirkt sich das auf die Community aus?

Welche Auswirkungen haben die Änderungen auf die Spielserver? Um die Änderungen zu implementieren, ist eine Backend-Wartung erforderlich. Sobald das Update live ist, müssen Spieler ihre Erlebnisse neu veröffentlichen, bevor sie aktive Server erstellen können. Dies könnte vorübergehend zu Unannehmlichkeiten führen, langfristig jedoch die Serverqualität verbessern.

Darüber hinaus untersucht DICE auch andere Probleme, die von euch gemeldet wurden, darunter Sichtbarkeitsprobleme, Waffenblüte und nicht spawnende Fahrzeuge. Weitere Details zu diesen Themen werden in zukünftigen Updates behandelt.

Die Rolle von DICE im Battlefield-Franchise

Wer entwickelt Battlefield 6? DICE, oder EA Digital Illusions Creative Entertainment, ist der Entwickler hinter Battlefield 6. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Arbeit an der Battlefield-Serie, Mirrors Edge und Star Wars: Battlefront. DICE ist seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Electronic Arts und hat mit dem Frostbite-Spiel-Engine auch die Technologieplattform für viele EA-Spiele entwickelt.

Battlefield 6 ist der neueste Titel in der Serie und wurde unter der Leitung von Vince Zampella entwickelt. DICE hat sich nach der Kritik an Battlefield 2042 stark ins Zeug gelegt, um mit Battlefield 6 ein Spiel abzuliefern, das sowohl von Kritikern als auch von der Community positiv aufgenommen wurde.

Was denkst du über die geplanten Änderungen in Battlefield 6? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!