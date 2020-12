Update vom 19. Dezember 2020: Überraschend hat CD Projekt RED Patch 1.05 zu „Cyberpunk 2077“ bereits jetzt veröffentlicht. Spieler der PC-Version erhalten das Update ebenfalls in Kürze:

Cyberpunk 2077: CD Projekt RED veröffentlicht überraschend großen Patch 1.05 mit vielen Bugfixes

Originalmeldung vom 18. Dezember 2020: Cyberpunk 2077 hat auf PS4 und Xbox One mit zahlreichen technischen Fehlern zu kämpfen, was dazu führte, dass die Community sich sehr über Entwickler CD Projekt RED ärgerte und Rückerstattungen fordert.

Heute zog Sony die Reißleine und entfernte das Spiel aus dem PlayStation Store. Nichtsdestotrotz verspricht CD Projekt RED die Updates, die das Spielerlebnis auf PS4 und Xbox One verbessern sollen. Und der angekündigte Patch könnte uns sogar schon sehr bald erwarten.

Cyberpunk 2077 wurde aus dem PlayStation Store entfernt, Sony bietet Rückgabe an (Update)

Update zu Cyberpunk 2077 wohl schon sehr bald

Die Entwickler von „Cyberpunk 2077“ arbeiten nach dem Release-Debakel ihres ambitionierten Projekts mit Hochdruck daran, die technischen Mängel zu beheben. Unbestätigten Berichten zufolge soll der umfangreiche Patch (1.05) schon in wenigen Tagen für die Spieler zur Verfügung stehen.

Wichtiger Patch: Mit diesem Update soll bereits ein Großteil der Fehler in „Cyberpunk 2077“ eliminiert und die Performance des Spiels verbessert werden. Das dürfte vor allem PS4- und Xbox One-Spieler freuen, die bisher am meisten unter Bugs und desaströser Performance zu leiden haben!

CD Projekt RED bringt anscheinend schon in wenigen Tagen ein großes Update zu Cyberpunk 2077 raus. © CD Projekt

GameStop weckt Hoffnung der PS4 und Xbox One-Spieler

Woher kommen die Berichte über den großen Cyberpunk 2077-Patch? Diese Informationen stammen aus einer internen Memo von GameStop. Mehreren Redaktionen soll diese Memo vorliegen. Von CD Projekt RED oder GameStop wurde dies aber nicht offiziell bestätigt. Das Memo enthält folgende Information zum Update:

„CD Projekt wird am 21.12. einen Patch veröffentlichen, der eine umfangreiche Lösung sein sollte, um die Bedenken der Kunden im Hinblick auf Cyberpunk 2077 anzugehen. Sollten die Kunden weiterhin unglücklich sein und ihr Produkt zurückgeben möchten, sollten sie angewiesen werden, eine E-Mail an helpmerefund@cdprojektred.com zu schicken, um weitere Anweisungen zur Rückerstattung zu erhalten und sie direkt von CD Projekt zu bekommen.“

Update pünktlich zu Weihnachten: Schenken wir den GameStop-Informationen also Glauben, soll das umfangreiche „Cyberpunk 2077“-Update bereits am 21. Dezember 2020, also kommenden Montag, erscheinen. Damit würden schon pünktlich zu Weihnachten die meisten Fehler im Spiel eliminiert werden.