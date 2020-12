Cyberpunk 2077: CD Projekt-Chefs entschuldigen sich für Spielprobleme und ermöglichen Rückgabe

Der Start von Cyberpunk 2077 war nicht so reibungslos wie ihn sich Entwickler CD Projekt RED und die vielen Spieler wahrscheinlich gewünscht hatten. Viel mehr war der Release des superambitionierten Open-World-Spiels geprägt von zahlreichen Bugs, Glitches, Abstürzen und Performance-Problemen.

Was ist passiert? Vor allem Spieler der PS4- und Xbox One-Version klagten über massive Fehler, die „Cyberpunk 2077“ nahezu unspielbar machen, weshalb auch wir vorerst eine Kaufwarnung des Games für diese beiden Konsolen ausgesprochen haben.

Cyberpunk 2077 wird zu #Cyberbug2077, Trend zeigt lustige Bugs

Habt ihr das Game allerdings schon gekauft und wollt nicht auf die fixenden Patches warten, bietet euch CD Projekt RED in ihrer offiziellen Stellungnahme nun die Möglichkeit der Rückgabe.

Entschuldigung von CD Projekt für Cyberpunk 2077

In dem eben veröffentlichten Post entschuldigt sich die Führungsetage des polnischen Entwicklerstudios nun für das getrübte Spielerlebnis zum Start von „Cyberpunk 2077“ und dem nicht gezeigten Gameplay-Material auf PlayStation 4 und Xbox One vor Veröffentlichung. Man hätte mehr Zeit in eine bessere Spielbarkeit auf den Last-Gen-Konsolen investieren sollen, heißt es darin.

Was wird nun passieren? Diese Fehler möchte man nun ausbügeln, indem man in den nächsten sieben Tagen weitere Updates veröffentlicht, die die Bugs und Spielabstürze beheben sollen. Ein erster Patch ist in den vergangenen Tagen bereits erschienen:

Cyberpunk 2077: Update 1.04 ist da – was bewirkt der Hotfix? (Update)

Neues Patches im Januar und Februar

Zwei weitere, größere Updates sollen dann nach den Weihnachtsfeiertagen im Januar und Februar 2021 folgen und vor allem die Fehler auf PS4 und Xbox One fixen. Allerdings sollen Spieler der Last-Gen keine Optik erwarten, die mit Next-Gen-Grafik oder einen High-Specs-PC mithalten kann.

Wie bekomme ich mein Geld wieder? Wollt ihr das Risiko nicht eingehen oder länger auf die Updates warten, hält euch CD Projekt RED dazu an, die Rückgabemöglichkeiten für digitale Spiele des PlayStation Stores beziehungsweise des Xbox-Stores zu nutzen. Für die physischen Versionen sollt ihr euch ebenfalls an den entsprechenden Händler wenden, bei dem ihr „Cyberpunk 2077“ gekauft habt.

Sollte hier keine Rückgabe möglich sein, sollt ihr euch mit einer E-Mail an helpmerefund@cdprojektred.com wenden und euch von CD Projekt helfen lassen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nur für eine Woche bis zum 21. Dezember 2021. Nutzt diese Chance also bestenfalls schnellstmöglich.