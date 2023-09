Talentakademie zerstören oder Deal mit Fiona eingehen? – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es viele Nebenmissionen, die sogenannten Aufträge, die wir für den Fixer Mr. Hands erledigen können. Das gibt Ansehen und Kohle für V, während Mr. Hands auch davon profitiert, eine Win-win-Situation also.

Aber wie ist das mit dem Auftrag: Talentakademie? Diese Mission stellt uns einmal mehr vor ein moralisches Dilemma und deshalb erfahrt ihr hier, was passiert, wenn ihr euch für oder gegen die Talentakademie entscheidet.

Talentakademie in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Den Auftrag findet ihr im Süden von Dogtown, am südlichen Rand des in sich geschlossenen Ökosystems. Sprecht mit Hands‘ Kontaktperson.

Wir sollen die Akademie infiltrieren, in der „junge“ Athleten herangezogen werden. V schlüpft also in die Rolle eines Talent-Scouts. Wir sind jetzt Victor Wilson und sollen die Daten aller Scouts sichern, die Verträge unterschrieben haben. Kurz gesagt, geht es hier um Steuerhinterziehung. Aber wie so oft steckt mehr dahinter.

Mr. Hands hat einen neuen Auftrag für uns! © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Aus diesem Grund müssen wir also ins Büro von Fiona, der Chefin der Akademie, eindringen. So weit, so klar.

Im Endeffekt ist die Mission recht simpel. Wir müssen lediglich in die Akademie marschieren und das Terminal von Fiona hacken, wo wir dann die Daten herunterladen können.

Finde Fionas Büro in der Akademie

In der Akademie angekommen werden wir auch schon herzlich empfangen – oder auch nicht. Denn ein Gespräch mit der Chefin? Das bekommen wir selbstverständlich nicht ohne einen Termin, wie die Rezeptionistin uns versichert.

Also gehen wir an die Bar, etwas trinken.

Hallo? Was soll das Kreuzverhör? © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Und hier wird es auch schon etwas brenzlig. Der Barmann fängt direkt mit dem Kreuzverhör an und der Mann von den San Diego Shredders macht es auch nicht besser.

Schlussendlich müssen wir nochmal überprüft werden und gelangen in ein Hinterzimmer.

Aber das Gute ist, dass uns die Security schon einen Schritt näher dort hinbringt, wo wir eigentlich hinmüssen. Gegenüber von der Tür, wo ihr eure Hand auflegen sollt, ist nämlich ein Durchgang, der in das untere Geschoss führt.

Durch diese Tür im hinteren Abteil müsst ihr nach unten. © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Schaltet die Security aus und geht dann nach unten durch die große Tür. Im unteren Abteil müssen wir leise sein, wenn wir nicht entdeckt werden möchten.

Hier kommt ihr schließlich vor eine große Doppeltür. Das ist das „Director Office“, also das Büro der Chefin – wie man nur unschwer überlesen kann – und somit unser Zielort. Lauft einmal nach rechts um diese verschlossene Tür herum, dann seid ihr schließlich am Ziel.

Talentakademie zerstören oder Deal eingehen?

Im Büro geht es dann auch schon los mit der Frage der Fragen. Wir sehen einen weiteren Athleten (oder einen Jungen, der noch ein Athlet werden möchte). Das ist Tommie und er ist ein guter Junge.

Er zeigt uns sogar, wo Fionas Terminal ist, so nett ist er. Und wir ahnen, was nun folgt.

Wir stehen vor einem moralischen Dilemma. Im Gespräch mit Fiona wird deutlich, dass wir zwei Optionen haben. Entweder wir schießen auf Fiona und vernichten die Talentakademie oder wir plaudern mit ihr und gehen einen Deal mit der Dame ein.

Option A: Einen Deal mit Fiona eingehen

Wenn wir uns auf Fiona einlassen, zeigt sie uns voller Stolz ihre Trophäen in ihrem Büro. Alles Kinder, die dank ihrer großherzigen Güte zu Stars geworden sind. Und das soll uns jetzt überzeugen?

Ok, nehmen wir mal einen Moment an, dass uns das überzeugt hat. Dann wäre es theoretisch möglich, dass wir den Auftrag erfolgreich abschließen, wenn wir einen Deal mit ihr eingehen.

Fiona würde uns dann ein paar Kontakte geben, die wir gezielt leaken. Und nebenher lässt sie durchblicken, dass wir somit auch Tommie helfen könnten. Die kleine Teufelin würde dann nämlich Tommie entsprechend fördern, sodass er garantiert eine Karriere macht. Sie hat es faustdick hinter den Ohren.

Fiona versucht es mit allen Mitteln. © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr diesen Deal eingeht, passiert genau dies und der Auftrag ist abgeschlossen. Aber ihr verkauft gleichzeitig eure Seele an den Teufel. Und wo bleibt da der Spaß?

Option B: Die Akademie zerstören

Am Ende muss jeder für sich entscheiden, was die bessere Wahl ist. Wenn wir auf Fiona eingehen, bleibt die Talentakademie bestehen.

Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Kinder weiter dazu gebracht werden, ihr Leben zu opfern, um zu berühmten Athleten zu werden.

Doch die ganze Sache hat einen Haken: Wenn es ein Kind nicht schafft (so wie es Tommie im Normalfall nicht schaffen würde), werden die Kinder einfach verheizt. Themen wie Kinderarbeit sind für Fiona ein Fremdwort.

Welche Alternative gibt es für die Kinder? Die Alternative ist auf den ersten Blick nicht rosig, auf den Straßen von Dogtown aufzuwachsen. Aber am Ende zählt auch, was die Kinder wollen. Und was will Tommie? Er erzählt, dass er in seinem Leben „einfach Spaß haben“ möchte – „Oder Urlaub!“

Der gute Tommie hat einen eigenen Willen! © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Er möchte im Grunde also gar kein Athlet werden. Und das doch alles, was zählt?

Die Sache ist klar wie Kloßbrühe, die Akademie muss zerstört werden. Schießt Fiona ab und schnappt euch ihre Zugangsdaten fürs Terminal.

Saugt euch dann die Daten und leakt alle Klienten. Und das war es dann. Mr. Hands ist glücklich, der Auftrag ist abgeschlossen und die Kinder sind frei. Sie müssen ihr Schicksal ab sofort selbst in die Hand nehmen, aber so ist das nun mal als Mensch mit einem selbstbestimmten und freien Willen.