Cyberpunk 2077: So sah Johnny Silverhand aus, bevor Keanu Reeves die Rolle hatte

Johnny Silverhand ist nicht zuletzt durch seinen Darsteller Keanu Reeves einer der beliebtesten Charaktere in Cyberpunk 2077. Die lässige Art und das rebellische Rockstar-Image tragen ihr Übriges zur Sympathie bei.

Doch wie würde Johnny eigentlich aussehen, wenn er nicht von Reeves verkörpert werden würde? Das ArtStation-Profil der Senior Concept-Künstlerin und Koordinatorin Lea Leonowicz von CD Projekt RED scheint darauf nun die Antwort zu geben.

Cyberpunk 2077 und der alternative Johnny Silverhand

In den Konzeptbildern, die Leonowicz auf ihrem Profil veröffentlichte, ähnelt Silverhand zwar schon dem späteren Keanu-Verschnitt, gerade in Sachen Outfit, Haltung und Cyberarm. Allerdings sind ebenso einige Unterschiede sichtbar. So wirkt die erste Version des Antihelden weitaus jünger und drahtiger, auch fehlt der Bart.

© CD Projekt/ Lea Leonowicz

Weitere Entwürfe zeigen außerdem die ersten Tattoos für Silverhand sowie alternative Outfits. Einige von ihnen ähneln eher den klassischen Rockstars der 70er Jahre wie Keith Richards oder Jimmy Page. Sogar ein Double-Denim-Johnny mit Westerngürtelschnalle und ein Bandana-Silverhand ist einmal geplant gewesen.

Diese verschiedenen Varianten von Silverhand waren wohl angedacht. Bei einigen ist es fast schade, dass sie es nicht ins Spiel geschafft haben. © CD Projekt/ Lea Leonowicz

Gemeinsam haben jedoch alle die namensgebende Silverhand, die in den Entwürfen teilweise viel gefährlicher und stacheliger aussieht als das finale Modell. Lässig sieht Johnny jedenfalls in jeder der Konzeptzeichnungen aus und Keanu Reeves scheint auf die Rolle wie die Faust aufs Auge zu passen.

Wie findet ihr die früheren Entwürfe zu Johnny? Hättet ihr euch in „Cyberpunk 2077“ jemand anderes gewünscht oder empfindet ihr Keanu als perfekte Besetzung für den aufständigen Rockstar?