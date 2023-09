Hasan retten oder ausliefern in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?

Im Laufe des Add-ons Cyberpunk 2077: Phantom Liberty kommt ihr an den Punkt, an dem ihr mehrere Aufträge für Mr. Hands erledigen müsst. In diesem Guide erfahrt ihr, was es mit Hasan und dem Prototypen in seinem Kopf auf sich hat.

Kann ich Hasan retten? Oder muss ich ihn ausschalten, um an die Tech in seinem Schädel zu gelangen? Dieser Frage gehen wir hier auf den Grund.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Prototyp im Hochhaus

Wenn ihr die Hauptmissionen vorantreiben möchtet, gilt es 3x Auftrag für Mr. Hands erfolgreich zu absolvieren. Das sind die Aufträge, die ihr überall in Dogtown verstreut vorfindet. Sie sind grün markiert.

Eine dieser Missionen im Südwesten von Dogtown startet den Auftrag: Prototyp im Hochhaus.

Es geht um Scavs, die einen Transporter überfallen haben. Die Technik von Zetatech wurde entwendet, die diese nun wiederhaben möchten. Helfen wir dem CEO und bringen die Tech zurück?

Im Grunde ist der Auftrag wie die anderen schnell erledigt. Wir müssen ein Implantat und die dazugehörigen Baupläne finden. Also kann es auch schon losgehen!

Ihr begebt euch zur Hochhausbaustelle in den Longshore Stacks und infiltriert die Anlage.

Am Ort des Geschehens angekommen, müsst ihr dann erst einmal überlegen, wie ihr die Sache angeht. Schalter das hiesige Kruppzeug hinterrücks aus oder startet eine frontale Offensive, das ist euch überlassen.

Hasan wartet im Gefängnis. © CD Projekt

Schlussendlich geht es nun ein Stück nach oben über die Baustelle ins Scav-Versteck.

Ganz oben im Gebäude finden wir dann schließlich auch den NPC Hasan Demir, der es sich hinter Gittern gemütlich gemacht hat.

Hasan Demir aus dem Gefängnis befreien

Zunächst hören wir uns die Geschichte von Hasan an. Er selbst war einmal ein Ingenieur bei Zetatech und hat sich die gestohlene Tech selbst eingepflanzt, um zu überleben.

Es wird schnell klar, dass er hat, was wir suchen. Wenn wir ihn ausschalten und uns die Tech holen, ist sie allerdings kaputt, meint Hasan zumindest. Aber ist das auch wahr?

Das Problem ist, dass wir die Baupläne benötigen und die hat er nicht bei sich. Die brauchen wir aber, um sie Mr. Hands zu geben.

Der Computer um die Ecke hat den Code fürs Gefängnis. © CD Projekt

Deshalb müssen wir ihm irgendwie aus dem Gefängnis bekommen. Das Passwort für die Gefängnistür liegt im Wachraum beim Computer: es lautet 2753.

Hasan retten oder ausliefern?

Nach einem kleinen Marsch mit Hasan überreicht er uns schließlich die Baupläne. So weit, so gut. Und dann sprechen wir weiter mit Hasan, denn er hat immer noch etwas, das wir haben möchten.

Es kommt schließlich zu der Entscheidung, die wir treffen müssen. Hasan ausliefern oder fliehen lassen?

Ich ruf den Fixer an. Keine falsche Bewegung. – liefert Hasan aus! Wir haben uns nie getroffen. Verstanden? – Hasan flieht!

Es gibt zwei Optionen: Entweder wir liefern Hasan aus und schnappen uns somit den Prototyp in seinem Körper oder wir lassen ihn am Leben. Dann haben wir zumindest die Baupläne und können sie Mr. Hands überreichen.

Wenn wir die zweite Option wählen, flieht Hasan und er bleibt am Leben. Wir bekommen keinen Prototypen für Mr. Hands, dafür aber immerhin die Baupläne.

Wofür entscheidet ihr euch? © CD Projekt

Das Gute ist, dass ihr den Auftrag auch so erfolgreich abschließen könnt, um in der Hauptmission voranzukommen. Der Prototyp von Hasan selbst ist also nicht notwendig, um diese Mission erfolgreich abzuschließen.

V sagt Mr. Hands, er habe die Baupläne bei den Scavs gefunden und vom Prototyp sei keine Spur. Hasan taucht mit dem Prototyp unter. Als Belohnung bekommt ihr 8000 Eurodollar.

Alternativ könnt ihr Hasan ausliefern und den Prototyp an Mr. Hands überreichen. Auch so könnt ihr diesen Auftrag erfolgreich abschließen. Hasan wird dann von einem Söldner abgeholt und ins Labor geschafft, wo der Prototyp schließlich entfernt wird.

Wenn ihr Hasan ausliefert, bekommt ihr ebenfalls 8000 Eurodollar als Belohnung. Es liegt also bei euch, über das Schicksal von Hasan zu entscheiden.