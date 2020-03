Crypto-Pokémon werden stärker in Pokémon Go

Niantic hat heute bekannt gegeben, dass die Crypto-Pokémon in Pokémon Go, die Team GO Rocket unter ihre Fittiche hat, in Zukunft wohl noch stärker werden. Es gibt ein paar Details darüber, wie sich das am Ende zeigt und auswirkt. Was ihr unbedingt beachten solltet, erfahrt ihr hier.

Gepanzertes Mewtwo kehrt zur Feier des Tages zurück nach Pokémon Go!

Buff für Crypto-Pokémon

Wie Niantic erklärt, werden die Sofort- und Lade-Attacken von jetzt an mehr Schaden verursachen. Doch zum Glück sind sie zum Ausgleich in der Verteidigung etwas geschwächt worden, sodass sie in der Verteidigung etwas mehr Schaden nehmen.

Dazu kommt, dass die Legendären Pokémon, wie das Entei, das ihr euch von Giovanni schnappen könnt, noch viel stärker sind nach dem Fangen!

Obendrauf gibt es hier noch einen gehörigen Bonus, denn Crypto-Pokémon werden fortan weniger Sternenstaub und Bonbons benötigen. Es lohnt sich also noch mehr, ein Crypto-Pokémon zu retten. Außerdem schreiben die Entwickler:

„Manchmal können Crypto-Pokémon die Lade-Attacke „Frustration“ anscheinend mit einer Lade-TM für eine andere Lade-Attacke verlernen. Wir sind uns jedoch noch nicht sicher, unter welchen Umständen das möglich ist.“

Alles in allem solltet ihr die Crypto-Pokémon am Event-Tag im März retten, doch es wird noch mehr Events in diesem Monat geben. Es bleibt also spannend in „Pokémon Go“.