CoD:MW und Warzone erhalten Zombie-Royale-Modus, Horror-Skins und mehr zu Halloween

Activision hat bestätigt, Call of Duty: Modern Warfare erhält ein offizielles Halloween-Event: The Haunting of Verdansk. Es handelt sich um ein zeitbegrenztes Event, das heute am 20. Oktober 2020 an den Start geht und dann bis zum 3. November 2020 anhält. Den offiziellen Teaser-Trailer zum Event könnt ihr hier ansehen.

Im Rahmen des Events gibt es ein paar besondere Neuerungen. Zum Beispiel werdet ihr fortan die Puppe aus „SAW“ sowie den Killer aus „The Texas Chainsaw Massacre“ live und in Farbe erleben können.

Wenn ihr diese Charaktere spielen möchtet, ist das ohne Umschweife gegen Bares möglich. Ihr müsst diesbezüglich einfach das SAW-Pack kaufen. Dann schlüpft ihr direkt in die die Haut von Billy, die Puppe aus „SAW“. Und wenig überraschend dürfen wir in die Haut von Leatherface (Ledergesicht) schlüpfen, wenn wir das Texas Chainsaw-Bundle kaufen. Zu jedem Kauf gibt es ein paar Boni obendrauf.

Zum Start des Events gibt es davon ab noch weitere Skins und kosmetische Anpassungen sowie Blaupausen und noch viel mehr.

Warzone: Verdansk bei Nacht

Falls ihr dem Battle-Royale-Modus Warzone von Modern Warfare frönt, gibt es bezüglich des Halloween-Specials eine kleine Neuerung. In der Halloween-Zeit wird Verdansk als Nachtversion spielbar gemacht. Der Dark-Mode ist während des gesamten Zeitraums spielbar.

Dazu kommt der Modus: Zombie Royale, der ausgeschaltete Spieler dazu ermutigt, mit Zombie-Spezialkräften auf die Überlebenden loszugehen und sich so wieder ins Spiel zurück zu kämpfen.

Schließlich gibt es noch ein paar andere zeitbegrenzte Modi, die sich auf Juggernauts, Scharfschützen und riesige Kürbisköpfe beziehen. Wenn ihr einer Battle Royale nichts abgewinnen könnt, ist auch hier für entsprechende Abwechslung gesorgt.

Neues Belohnungssystem

Das neue Belohnungssystem speziell für dieses Event trägt den Namen „Trick or Treat“, also „Süßes oder Saures“. Als Belohnung winken unter anderem spezielle Blueprints oder personalisierte Items. Die Boxen mit dem Loot findet ihr in Verdansk, darunter folgendes:

Return of Dust – Sturmgewehr

The Cleaver – legendäres Messer

eine holografische Uhr,

Anhänger, Sticker, Sprays, Emblems