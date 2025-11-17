Clair Obscur bricht Rekord – 12 Nominierungen bei den Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 hat bereits vor der eigentlichen Veranstaltung der Game Awards 2025 Geschichte geschrieben. Der Titel, der sich in einem dunklen Fantasy-Setting der Belle Époque abspielt, hat die Herzen vieler Gamer im Sturm erobert. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Rollenspiel-Mechaniken und einer fesselnden Story hat es bereits 12 Nominierungen für die diesjährigen Game Awards erhalten und bricht damit den bisherigen Rekord für die meisten Nominierungen in der Geschichte dieser Veranstaltung.

Die Geschichte hinter Clair Obscur: Expedition 33

Was macht Clair Obscur: Expedition 33 so besonders? Das Spiel, entwickelt von dem französischen Studio Sandfall Interactive, ist bekannt für seine hohe Grafikqualität und seine tiefgründige narrative Struktur. Die Handlung dreht sich um die Freiwilligen der Expedition 33, die sich aufmachen, die Malerin zu besiegen, ein Wesen, das für das jährliche Gommage verantwortlich ist. Dieses Ereignis löscht Menschen ab einem bestimmten Alter aus, und dieser Altersgrenze sinkt kontinuierlich.

Die Entwickler von Sandfall Interactive, inspiriert von japanischen Rollenspielen, haben ein Spiel geschaffen, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch durch strategische Kämpfe und ein herausforderndes Gameplay überzeugt. Es wurde am 24. April 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht und war von Anfang an im Xbox Game Pass verfügbar.

Die beeindruckenden Nominierungen bei den Game Awards 2025

Welche Kategorien dominieren Clair Obscur: Expedition 33? Bei den Game Awards 2025 tritt Clair Obscur: Expedition 33 gegen starke Konkurrenten an, darunter Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong und Kingdom Come: Deliverance 2. Doch mit seinen 12 Nominierungen setzt es sich klar an die Spitze. Die Kategorien umfassen unter anderem:

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score and Music

Best Audio Design

Best Performance (3 Nominierungen)

Best Independent Game

Best Debut Indie Game

Best RPG

Besonders bemerkenswert ist, dass Clair Obscur: Expedition 33 gleich drei Nominierungen in der Kategorie Best Performance erhalten hat, was einen weiteren Rekord darstellt. Die Nominierten sind Ben Starr als Verso, Charlie Cox als Gustave und Jennifer English als Maelle.

Vergangenheit und Zukunft der Game Awards

Wie haben sich die Game Awards entwickelt? Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 haben die Game Awards zahlreiche herausragende Spiele ausgezeichnet. Die diesjährige Veranstaltung findet am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt und wird weltweit live gestreamt. Es ist das zwölfte Mal, dass Geoff Keighley die Show moderiert und produziert.

Die Nominierten wurden von einer Jury aus über 150 Medienvertretern weltweit ausgewählt. Die Gewinner werden sowohl von der Jury (90 Prozent) als auch durch öffentliches Voting (10 Prozent) bestimmt. Die Geschichte zeigt, dass Spiele mit den meisten Nominierungen oft auch den Titel Game of the Year gewinnen. Dies lässt viel Hoffnung für Clair Obscur: Expedition 33 aufkommen.

Fazit und Erwartungen

Was erwartet uns bei den Game Awards 2025? Die Spannung steigt, und viele erwarten, dass Clair Obscur: Expedition 33 bei den Game Awards 2025 triumphieren wird. Mit seinen beeindruckenden Nominierungen und der breiten Anerkennung in der Community hat es zweifellos das Potenzial, als großer Gewinner aus der Veranstaltung hervorzugehen. Die Leistungen von Ben Starr, Charlie Cox und Jennifer English tragen maßgeblich zum Erfolg des Spiels bei.

Was denkst du über die Nominierungen von Clair Obscur: Expedition 33? Glaubst du, es hat das Zeug zum Game of the Year? Teile deine Meinung in den Kommentaren!