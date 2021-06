Zuletzt konnte Studio MAPPA Anime-Fans direkt mit zwei Serien in seinen Bann ziehen: „Attack on Titan“ Staffel 4.1 und dem neuen Shonen-Hit „Jujutsu Kaisen“. Mittlerweile arbeitet das Studio fleißig an seinem nächsten potentiellen großen Wurf: „Chainsaw Man“. Gestern veröffentlichten die Macher beim MAPPA Stage Event 2021 einen ersten Trailer zu ihrer neuen Serie, der bereits einen Meilenstein erreicht hat!

Chainsaw Man: Erster Trailer knackt beeindruckenden Meilenstein

Das circa 70 Sekunden lange Video zeigt verschiedene Ausschnitte aus der kommenden Anime-Produktion, etwa die verschiedenen Charaktere der Serie sowie einen Mix aus ruhigen und rasanten Szenen. Am Ende des Clips ist darüber hinaus natürlich auch der namensgebende Chainsaw Man zu sehen, der sich einen blutigen Kampf mit einer ganzen Horde gefährlicher Teufel liefert, die er fachgerecht zerlegt.

Der erste „Chainsaw Man“-Trailer konnte seit seiner Veröffentlichung zudem bereits einen beeindruckenden Meilenstein knacken, denn nach etwas mehr als 24 Stunden wurde das Video schon von mehr als 3,75 Millionen Menschen angesehen. Ein beachtliches Ergebnis, vor allem, da die Serie noch nicht einmal einen Starttermin hat. Ausgehend von diesem großen Interesse scheint uns hier ein potentieller neuer Anime-Hit zu erwarten.

Darüber hinaus verrät uns das Video die Namen einiger Beteiligter, die für die Anime-Serie verantwortlich zeichnen werden. Diese entsteht im Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) unter der Regie von Ryuu Nakayama („Raison d’être“). Das Drehbuch stammt aus der Feder von Hiroshi Seko („Vinland Saga“). Zudem sind Kazutaka Sugiyama („Mushoku Tensei“) als Charakterdesigner und Kensuke Ushio („Devilman: Crybaby“) als Komponist an der Produktion beteiligt. Der „Chainsaw Man“-Anime hat gegenwärtig noch keinen offiziellen Starttermin.

Der „Chainsaw Man“-Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga-Erfolg von Tatsuki Fujimoto. Im „Weekly Shonen Jump“-Magazin des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“, „One Piece“) erschien zwischen Dezember 2018 und Dezember 2020 der erste Teil der Geschichte, welcher aus insgesamt 97 Kapiteln besteht. Ein zweiter Teil wurde bereits bestätigt und soll demnächst in der „Shonen Jump+“-App starten. In Deutschland erschienen bisher beim Egmont-Verlag fünf Sammelbände der Reihe, was den ersten 43 Kapiteln entspricht.

Im Mittelpunkt der Fantasy-Story steht Denji, dessen größter Wunsch es ist, ein ganz normales Leben zu führen. Dies gestaltet sich jedoch nicht sonderlich einfach, denn er hat von seinem Vater dessen Schulden bei der Mafia geerbt. Zudem kommt es zu einem schicksalhaften Treffen mit dem kleinen Teufel Pochita. Denji rettet ihm das Leben und im Gegenzug erhält er die Fähigkeit, sich in den Chainsaw Man zu verwandeln, auf den bald die Regierung Jagd macht.