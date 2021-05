Biomutant – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zum Action-Rollenspiel

Am 25. Mai erscheint das Action-Rollenspiel Biomutant offiziell für PS4, Xbox One und PC. Durch Abwärtskompatibilität kann der Titel außerdem auf PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden. Am heutigen 24. Mai fällt das Embargo für die Berichterstattung, weshalb es bereits erste Testberichte zu „Biomutant“ gibt. Wir geben euch einen Überblick über die alle aktuellen Wertungen zu dem Spiel und verraten euch mehr über Pro und Contra von „Biomutant“.

Die Wertungen zu Biomutant

Mit Erscheinen der Reviews zu „Biomutant“ aus dem Hause THQ Nordic erhalten wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Action-Rollenspiel tatsächlich erwartet. In unserer Review-Übersicht zeigen wir euch, wie die bisherigen Tester*innen das Games bewertet haben, was ihnen gut an „Biomutant“ gefällt und was sie lieber anders gesehen hätten.

Lobend erwähnt werden dabei insbesondere:

die Spielwelt, die zum Entdecken einlädt

erfrischendes Setting

schöne, detailverliebte Grafik

hoher Spielumfang (15-20 Stunden für Story und über 65 Stunden für Optionales)

Kritisiert werden dagegen:

Steuerung in Kämpfen hakelig

Überfrachtetes, spielmechanisch weitestgehend überflüssiges Craftingsystem

Schwankende Spielbalance (besonders bei den Storybossen)

lahme Story

moralische Entscheidungen plump

Zusammengefasst versucht „Biomutant“ viele Spielelemente in einer Open World miteinander zu kombinieren, scheitert dabei aber an vielen Stellen. Hinzu kommen viele Bugs sowie zahlreiche Abstürze auf den verschiedenen Plattformen.

© THQ Nordic /Experiment 101

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 24. Mai 2021, 17:15 Uhr)

PC: 69

PS4/PS5: 65

Xbox Series X: 68

Wertungsübersicht der Presse

PlayCentral: Gold-Award

Gold-Award PlayStation Universe: 85/100

85/100 Gaming Nexus: 80/100

80/100 Shacknew: 80/100

80/100 DualShockers: 78/100

78/100 WellPlayed: 75/100

75/100 Screen Rant: 70/100

70/100 God is a Geek: 70/100

70/100 GameStar: 68/100

GamePro : 45/100

: 45/100 Push Square: 40/100

40/100 CGMagazine: 40/100

Unser Test zu Biomutant

Auch wir durften „Biomutant“ bereits vor Release ausführlich testen, und schildern euch in unserer PlayCentral-Review unsere Meinung zu dem Action-Rollenspiel von THQ Nordic und Entwickler Experiment 101.

Biomutant: Das Open-World-Action mit märchenhaftem Indie-Charme im Test