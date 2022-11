Die Bibel gibt es jetzt auf Steam, inklusive Achievements

Falls ihr in den nahenden Wintertagen noch nichts Großes geplant habt, dann hätten wir da eine Idee für euch. Wie wäre es mit diesem neuen Spiel auf Steam? Die Bibel.

Das ist mal was anderes. Und das ist kein Scherz. Die Bibel schafft es jetzt tatsächlich auf Valves Vertriebsplattform Steam. Nur wie sieht das aus? Und kann ich sie durchspielen?

Die Bibel ab sofort auf Steam

Die Bibel ist ab sofort auf Steam verfügbar und das bedeutet, ihr könnt euch das Schriftstück nun in einer etwas angepassten Form zu Gemüte führen.

Die Bibel kommt mit einem originalen Soundtrack daher, bietet eine spannende Trivia-Sektion mit 100 Fragen und beinhaltet sogar Achievements.

Ja, Achievements. Bible Games – so lautet das Studio hinter dem Spiel – hat an an alles gedacht. Und die Auszeichnungen sind gar nicht mal so schwer zu erhalten. Insgesamt gibt es 72 an der Zahl. Wenn ihr eines der Schriften respektive Bücher öffnet, seid ihr ein Achievement reicher.

Ihr könntet die Bibel in puncto Achievements theoretisch speedrunnen, wenn ihr einfach nur alle Schriften einmal öffnet.

Die einzelnen Schriften bringen Achievements. © Steamcommunity/PlayCentral.de

Im Kern ist es schlichtweg die Bibel. Wenn ihr schon immer Mal das Alte Testament und das Neue Testament lesen wolltet, wäre jetzt die richtige Zeit es in spielerischer Form zu tun.

Gibt es besondere Features? Das Spiel bietet euch unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten wie einen angepassten Text-Speed oder eine Audiobook-Funktion. Die Bibel ist also komplett vertont.

Bedenkt jedoch, dass sich das Spiel auf die New King James Version (NKJV) der Bibel bezieht. Das ist eine überarbeitete Version der King James-Version aus dem Jahre 1982. Gemeinhin ist diese Version nicht so beliebt und es fehlt die „Poesie des archaischeren Originals“. Aber sie ist einfacher zu lesen.

Gut zu wissen: Die Bibel wurde als „Indie-Spiel“ auf Steam eingestellt.

Aktuell gibt es einen Rabatt von 33%. Dem nahenden Black Friday sei dank? Regulär kostet es 12,49 Euro.