Battlefield 6 – Speicherplatz sparst du mit neuem Installations-Feature

Battlefield 6 bringt ein bemerkenswertes Feature mit, das von der beliebten Call of Duty-Reihe inspiriert ist. In einem Schritt, der den Spielern mehr Kontrolle über den Speicherplatz ihrer Konsolen und PCs gibt, wird Battlefield 6 es dir ermöglichen, genau zu entscheiden, welche Inhalte du installieren möchtest. Dies ist ein bedeutender Vorteil, insbesondere da moderne AAA-Spiele oft enormen Speicherplatz beanspruchen.

Installation nach Wunsch: Eine flexible Lösung

Wie funktioniert die neue Installationsmethode von Battlefield 6? Die Spieler können aus sechs verschiedenen Elementen wählen, die sie installieren möchten: Multiplayer, Multiplayer-Marker, Kampagne, hochauflösende Texturen für Multiplayer und Kampagne sowie Multiplayer-Marker mit hochauflösenden Texturen. Diese Flexibilität passt sich deinem persönlichen Spielstil an und hilft, Speicherplatz zu sparen.

Die Entscheidung, die Größe der Installation zu steuern, ist ein kluger Schachzug von EA, insbesondere wenn man die Herausforderungen betrachtet, mit denen Call of Duty in der Vergangenheit konfrontiert war. Call of Duty: Black Ops 6 benötigte in einigen Fällen bis zu 145 GB freien Speicherplatz, was bei einer Standardkonsole mit 1 TB Speicher schnell zu Engpässen führt.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Warum ist diese Anpassung wichtig für die Spielergemeinschaft? Viele Spieler schätzen die Möglichkeit, die Installation ihres Spiels individuell anzupassen. Anstatt den gesamten Titel zu deinstallieren, wenn der Speicherplatz knapp wird, kannst du dich entscheiden, nur bestimmte Teile zu entfernen. Dies ist besonders nützlich, nachdem du die Einzelspieler-Kampagne abgeschlossen hast und diesen Speicherplatz anderweitig nutzen möchtest.

Obwohl der neue Battle Royale-Modus von Battlefield 6 noch nicht in den Speichereinstellungen erwähnt wird, wird erwartet, dass er kurz nach der Veröffentlichung am 28. Oktober 2025 erscheint. Dies gibt dem Spiel einen Vorsprung gegenüber Call of Duty, das seinen neuen Titel, Call of Duty: Black Ops 7, am 14. November 2025 herausbringt.

Die Konkurrenz zwischen den Giganten

Wie beeinflusst die Veröffentlichung von Battlefield 6 und Call of Duty die Gaming-Landschaft? Beide Serien treten zum ersten Mal seit vier Jahren direkt gegeneinander an. Die Konkurrenz könnte sowohl Battlefield als auch Call of Duty dazu anspornen, innovative Features und packende Inhalte zu bieten, um die Gunst der Fans zu gewinnen.

Mit einem Budget von über 400 Millionen Euro zählt Battlefield 6 zu den teuersten Videospielen in der Entwicklung. Es wird erwartet, dass das Spiel in technischer und grafischer Hinsicht neue Maßstäbe setzt und Spieler mit einem intensiven Kampferlebnis beeindruckt.

Was denkst du über die neuen Funktionen von Battlefield 6? Glaubst du, dass diese Änderungen den Spielspaß erhöhen werden? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!