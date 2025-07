Battlefield 6 Open Beta – Teste das umstrittene Waffensystem selbst!

Die Battlefield-Reihe steht vor einem spannenden Wendepunkt. DICE, das schwedische Entwicklerstudio hinter der populären Shooter-Serie, hat die Open Beta für Battlefield 6 angekündigt. Dabei wird ein kontroverses Feature im Fokus stehen, das bereits im Vorgänger Battlefield 2042 für Diskussionen gesorgt hat.

In Battlefield 2042 führte DICE ein System ein, bei dem Spieler Waffen und Gadgets klassenübergreifend verwenden konnten. Diese Änderung stieß auf gemischte Reaktionen. Historisch gesehen waren die Rollen in Battlefield strikt definiert: Ein Recon-Soldat beispielsweise führte traditionell Scharfschützengewehre, während ein Support-Soldat für Munitionsnachschub sorgte. Die Möglichkeit, diese Rollen zu vermischen, wurde von vielen nicht gut aufgenommen.

Die Open Beta: Was wird getestet?

Was erwartet dich in der Open Beta von Battlefield 6? DICE hat angekündigt, in der Open Beta zwei verschiedene Playlists anzubieten: eine mit dem klassischen System, in dem Waffen an spezifische Klassen gebunden sind, und eine mit dem neuen, offenen System. Diese Entscheidung spiegelt den Versuch wider, die Community zufriedenzustellen, ohne die Vision des Entwicklers aufzugeben.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich die Spielerzahlen auf die beiden Playlists verteilen. Die Ergebnisse könnten Einfluss darauf haben, wie DICE das endgültige Spiel gestaltet. Sollte eine der beiden Varianten deutlich beliebter sein, könnte sie in der finalen Version als Standard festgelegt werden.

Feedback und Entwicklungsstand

Wie hört DICE auf die Spieler-Community? Die Open Beta ist Teil eines längerfristigen Prozesses, bei dem DICE das Feedback der Spieler einholt. Schon seit Monaten laufen Playtests, um die Meinungen der Community einzubeziehen. Trotz dieser Bemühungen gibt es Berichte, dass Battlefield 6 in einem schwierigen Zustand sei, insbesondere die Kampagne könnte unvollständig veröffentlicht werden.

EA scheint jedoch entschlossen zu sein, diesem Titel die notwendige Entwicklungszeit zu geben, um die hohen Erwartungen zu erfüllen. Die Veröffentlichung von Battlefield 6 wird zwischen jetzt und dem kommenden Frühling erwartet.

Der Einfluss von DICE und die Zukunft der Reihe

Was bedeutet die Zukunft für DICE und Battlefield? DICE, Entwickler hinter der Frostbite-Engine und bekannten Spieleserien wie Mirror’s Edge, hat eine lange Geschichte in der Spieleentwicklung. Seit 1992 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und ist seit 2006 Teil von Electronic Arts. Die Zukunft der Battlefield-Reihe hängt stark vom Erfolg des kommenden Titels ab. Sollte Battlefield 6 die Erwartungen nicht erfüllen, könnte EA die Serie vorübergehend auf Eis legen.

