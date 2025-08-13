Battlefield 6 Open Beta kehrt im August 2025 zurück – Neue Karte & Modi testen

Die Open Beta von Battlefield 6 kehrt am 14. August 2025 zurück und bietet dir bis zum 17. August 2025 eine letzte Gelegenheit, das Spiel vor seiner weltweiten Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 zu erleben. Während die erste Open Beta bereits viele Spieler angezogen hat, bringt die zweite Beta neue Inhalte mit, um das Spielerlebnis frisch zu halten und mehr Anreize für eine Teilnahme zu schaffen.

Was erwartet dich in der finalen Open Beta?

Welche neuen Inhalte gibt es? DICE und EA haben nicht nur die Inhalte der ersten Open Beta wieder integriert, sondern auch neue Features hinzugefügt. Eine der spannendsten Ergänzungen ist die neue Karte „Empire State“, die dich in den Kampf nach New York in die Nähe der Brooklyn Bridge versetzt. Diese ikonische Location bietet die perfekte Kulisse, um die beeindruckende Zerstörungs-Engine des Spiels zur Schau zu stellen. Neben „Empire State“ sind auch die acht Karten der ersten Beta wieder verfügbar.

Welche Spielmodi sind neu? Zusätzlich zur neuen Karte gibt es zwei neue Spielmodi: Rush und Squad Deathmatch. Diese Modi sind vom 14. bis 17. August 2025 verfügbar und bringen einen Klassiker der Battlefield-Serie zurück, den viele Veteranen sicherlich vermisst haben. Neue Spieler erhalten die Gelegenheit, einen der beliebtesten Modi der Serie zu erleben.

Teilnahmebedingungen und Plattformen

Wie kannst du teilnehmen? Die Open Beta von Battlefield 6 ist für alle Interessierten zugänglich, unabhängig davon, ob du die erste Beta verpasst hast. Es ist die letzte Gelegenheit, das Spiel vor dem offiziellen Start zu testen, und es wird erwartet, dass die Teilnehmerzahlen erneut hoch sein werden. Bei der ersten Beta haben über 500.000 Spieler teilgenommen, und die Resonanz war überwiegend positiv.

Auf welchen Plattformen ist die Beta spielbar? Du kannst die Open Beta auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC spielen. Leider wurde die Entscheidung getroffen, die älteren Konsolen PS4 und Xbox One auszuschließen. Wenn du das Spiel nach der Beta spielen möchtest, kannst du es vorbestellen. Die Standard Edition kostet 69,99 €, während die Phantom Edition für 99,99 € erhältlich ist.

Warum solltest du teilnehmen?

Lohnt sich die Teilnahme an der Open Beta? Wenn du unentschlossen bist, ob Battlefield 6 das richtige Spiel für dich ist, bietet die Open Beta die perfekte Gelegenheit, es auszuprobieren. Es gibt keinen besseren Weg, ein Spiel zu beurteilen, als es selbst zu spielen. Nach der Beta wirst du bis zum offiziellen Veröffentlichungstag am 10. Oktober 2025 nicht mehr auf das Spiel zugreifen können.

Planst du, an der zweiten Open Beta von Battlefield 6 teilzunehmen? Oder hast du bereits an der ersten teilgenommen? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren unten mit!