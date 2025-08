Battlefield 6 für PS5, Xbox, PC ab Okt. 2025 – Switch-Besitzer schauen in die Röhre

Am 10. Oktober 2025 wird Battlefield 6 endlich für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Leider wird die Nintendo Switch 2 nicht unterstützt. Aber bereits jetzt kannst du das Spiel vorbestellen und dir dabei besondere Boni sichern. Besonders die Battlefield 6 Phantom Edition, die für 100 Euro erhältlich ist, bietet exklusive Inhalte, die dir einen Vorteil im Spiel verschaffen.

Was bietet die Battlefield 6 Phantom Edition?

Welche zusätzlichen Inhalte sind in der Phantom Edition enthalten? Die Phantom Edition von Battlefield 6 beinhaltet eine Vielzahl digitaler Goodies, die dir exklusive Anpassungen ermöglichen. Dazu gehören vier Soldaten-Skins im Phantom Squad, ein Glimmer-Messer-Skin und spezielle Waffenpakete wie das Shrouded und das Drop Shadow Paket.

Darüber hinaus bietet die Edition den BF Pro Token, der dir Zugang zum Battle Pass, 25 Tier Skips und exklusive Freischaltungen ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist das Phantom XP Boost Set, das deinen Fortschritt im Spiel beschleunigt.

Pre-Order Vorteile und weitere Extras

Was erhältst du bei einer Vorbestellung? Wenn du die Phantom Edition oder die Standard Edition vorbestellst, bekommst du das Tombstone Pre-Order Pack als Bonus. Dieses Pack enthält exklusive Inhalte, die dir einen frühen Vorteil im Spiel verschaffen.

Zusätzlich gibt es für EA Play-Mitglieder einen Rabatt von 10% auf beide Editionen. Dabei solltest du sicherstellen, dass du in dein EA Play-Konto eingeloggt bist, um den Rabatt zu nutzen.

Spielmodi und Gameplay-Verbesserungen

Welche Neuerungen gibt es bei den Spielmodi von Battlefield 6? Battlefield 6 wird eines der ambitioniertesten Spiele der Serie und bringt sowohl neue als auch vertraute Spielmodi mit sich. Besonders hervorzuheben ist der neue Battle Royale Modus, der Fans von Fortnite und Call of Duty: Warzone ansprechen wird.

Veteranen der Serie dürfen sich auf die klassischen team-basierten Multiplayer-Modi freuen. Außerdem wurde die Umgebungszerstörung überarbeitet und bietet nun die beste Erfahrung der Serie. Spieler können eigene Sandbox-Level und Spielmodi erstellen, ähnlich wie in der „Forge“ von Halo.

Early Access und Betas

Wann kannst du Battlefield 6 testen? Vor der offiziellen Veröffentlichung sind mehrere geschlossene und offene Betas für August 2025 geplant. Diese bieten dir die Möglichkeit, das Spiel vorab zu testen und dich mit den neuen Features vertraut zu machen.

Die Phantom Edition ist digital erhältlich, sodass keine Gefahr besteht, dass sie ausverkauft ist. Allerdings solltest du nicht zu lange mit der Vorbestellung warten, um dir die Pre-Order Boni zu sichern.

Was denkst du über die Inhalte der Phantom Edition und die Neuerungen in Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!