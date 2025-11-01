Battlefield 6 – Entspannter Casual Breakthrough Modus jetzt verfügbar

Battlefield 6 hat kürzlich den neuen Spielmodus Casual Breakthrough eingeführt, der direkt aus dem Hauptmenü zugänglich ist. Dieser Modus bietet eine entspanntere Möglichkeit, dein Battlefield 6-Erlebnis zu genießen, während du gleichzeitig Fortschritte in deinem Battle Pass, bei Waffen und Profilen erzielst. Dies könnte eine attraktive Alternative zu den regulären Matches sein, insbesondere wenn du nach einer weniger intensiven Spielweise suchst.

Was bietet der Casual Breakthrough Modus?

Welche Merkmale hat der neue Spielmodus? Der Casual Breakthrough Modus bietet kleinere Spielergruppen mit jeweils 8 echten Spielern pro Team. Die Teams werden hauptsächlich mit Bots gefüllt, sodass insgesamt 16 Bots pro Seite vorhanden sind. Du kannst in diesem Modus weiterhin deine Battlefield 6 Klassenherausforderungen meistern und gleichzeitig Erfahrungspunkte für Waffen, Profile und Battle Pass sammeln.

Ein besonderes Feature ist das „Balanced XP“-System. Du erhältst die volle Erfahrungspunktezahl für das Besiegen eines der 8 echten Spieler, während das Besiegen eines der 16 Bots reduzierte Erfahrungspunkte bringt. Der Modus ist derzeit auf zwei Karten beschränkt: Belagerung von Kairo und Empire State. Weitere Karten wurden jedoch bereits angedeutet.

Wird Casual Breakthrough den Erwartungen gerecht?

Kann der Modus die Community zufriedenstellen? Während der Modus eine willkommene Ergänzung für diejenigen ist, die ein entspannteres Shooter-Erlebnis suchen, wird er wahrscheinlich nicht alle Spieler zufriedenstellen, die von den Änderungen an Portal enttäuscht sind. Die Beschränkung auf nur zwei der zehn verfügbaren Karten könnte dazu führen, dass der Modus schnell an Reiz verliert. Battlefield Studios hat jedoch angedeutet, dass weitere Karten für Casual Breakthrough folgen werden.

Ein weiterer Punkt, der die Akzeptanz des Modus beeinflussen wird, ist die Höhe der XP-Reduzierung für das Besiegen von Bots. Einige Spieler sind gegen die Einführung von Bots in Battlefield 6, während andere weiterhin nach mehr Closed-Weapon-Playlists verlangen. Dennoch könnte Casual Breakthrough für diejenigen interessant sein, die ein Titanfall-ähnliches Battlefield-Match suchen.

Die Entwicklung von Battlefield 6

Wie hat sich Battlefield 6 entwickelt? Battlefield 6, das am 10. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, ist ein First-Person-Shooter, der im Zeitraum zwischen 2027 und 2028 angesiedelt ist. Es zeigt einen Konflikt zwischen der zersplitterten NATO und Pax Armata, einem privaten Militärunternehmen. Das Spiel bietet mehrere Multiplayer-Modi, darunter den neuen Modus Escalation. Mit einem geschätzten Budget von über 400 Millionen Euro ist es eines der teuersten Videospiele in der Entwicklungsgeschichte.

Das Spiel hat in der Community für Aufsehen gesorgt, insbesondere nach den kritischen Reaktionen auf Battlefield 2042. Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihre großen, onlinebasierten Multiplayer-Schlachten und hat sich seit der Veröffentlichung von Battlefield 1942 im Jahr 2002 stetig weiterentwickelt.

Was hältst du von dem neuen Casual Breakthrough Modus in Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!