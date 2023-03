Attack on Titan: Teil 3 der finalen Staffel ist jetzt auf Crunchyroll verfügbar

Attack on Titan neigt sich so langsam seinem Ende entgegen. Auf Crunchyroll ist nun der erste Part von Teil 3 aus der finalen Season gestartet. Mit Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 warten 61 Minuten Laufzeit auf alle Fans der Serie. Special 2 gehört ebenfalls zum großen Finale soll im Herbst 2023 erscheinen.

Die Sprachausgabe ist japanisch, doch es können deutsche Untertitel eingestellt werden, um den Dialogen zu folgen.

Attack on Titan: Part 3 geht in die finale Runde

Worum geht es in Teil 3? Eren hat es geschafft, den Urtitanen in seinen Besitz zu bringen. Daraufhin löst er das Erdrumoren aus, bei dem sich unzählige Titanen auf den Weg machen und über die Erde trampeln und alles unter sich begraben, was ihnen dabei in den Weg kommt.

Die noch lebenden Mitglieder des Aufklärungstrupps und die Krieger*innen von Marley haben eine Allianz gegründet, um Eren aufzuhalten. Mit einem Flugboot wollen sie einen Angriff auf den Urtitanen starten.

© Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Erens langjährige Freund*innen Mikasa und Armin schmieden einen anderen Plan: Sie wollen versuchen, Eren doch noch von seinen Plänen abzuhalten und ihn dazu bewegen, zu ihnen zurückzukommen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

Wie kann ich das Finale sehen? Um die erste Hälfte von Teil 3 der finalen Staffel von „Attack on Titan“ zu sehen, benötigt ihr einen Account bei Crunchyroll. Der auf Animes spezialisierte VoD-Anbieter bietet zwei Abomodelle an.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Beim Fan-Abo werden 6,99 Euro im Monat fällig, während das Mega-Fan-Abo 9,99 Euro von euch verlangt. Die Abos sind monatlich kündbar. Der Unterschied besteht darin, dass Mega-Fans auf vier Geräten gleichzeitig streamen können oder sogar Folgen herunterladen und offline schauen können.

Wer auch noch nach „Attack on Titan“ mit einigen Animes liebäugelt, kann zudem für 99,99 Euro ein Jahresabo als Mega-Fan abschließen.

Falls ihr wirklich nur „Attack on Titan“ sehen wollt, besteht zudem die Möglichkeit, ein Probe-Abo abzuschließen. Dann habt ihr 14 Tage Zeit, euch sämtliche Animes reinzuziehen.