Assassin’s Creed Valhalla im neuen, umfangreichen Trailer: Wir haben alle Infos zusammengefasst!

Der neue Deep-Dive-Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla liefert euch das geballte Wissen darüber, was euch in dem Rollenspiel erwartet. Hiermit werden wohl die letzten Ungereimtheiten in aller Ausführlichkeit aufgeklärt. Wir liefern euch dafür einen kleinen Trailer-Breakdown und klären euch über die wichtigsten Infos auf!

Assassin’s Creed Valhalla: Diese Infos stecken im Trailer

In Valhalla spielt ihr bekanntermaßen Eivor, den Anführer des Rabenclans. Als wahlweise männliche oder weibliche Hauptfigur müsst ihr Norwegen für ein besseres Leben verlassen und in den Königreichen Englands ein neues Zuhause finden. Dafür tretet ihr eine Reise voller Raubzüge, Kämpfe, Mythen, Geheimnisse, Bündnisse und Abenteuer an.

Der neue Trailer gibt euch einen perfekten Einblick darüber, was euch in „Assassin’s Creed Valhalla“ erwartet. Eine kompakte Zusammenfassung findet ihr dagegen unterhalb:

Eure eigene Heimat: Endlich könnt ihr eurem Protagonisten ein richtiges Zuhause geben und eure eigene Wikinger-Siedlung namens Ravensthorpe formen. Viele Zweige der Geschichte werden sich dort abspielen und auch eure Reise nach England wird dort beginnen. Doch Vorsicht: Ihr müsst bereit sein, euer Dorf unter anderem durch Bündnisse und Kampfgeist gegen feindliche Fraktionen zu verteidigen!

Beziehungen zu Clan-Mitgliedern : Ihr könnt eine Bindung zu eurem Clan aufbauen, indem ihr mit den dortigen Bewohnern interagiert. Auch Romanzen sind hierbei möglich. Einige eurer Clanmitglieder haben hierbei besondere Funktionen. Unter ihnen sind: Randvi : Wichtigste Informationssammlerin des Clans, die uns hilft unsere Raubzüge auf fremde Königreiche zu planen Valka: Seherin des Clans, die uns den Blick eröffnet für fremde Welten, wie die zuletzt gezeigten Asgard und Jötunheim

: Ihr könnt eine Bindung zu eurem Clan aufbauen, indem ihr mit den dortigen Bewohnern interagiert. Auch sind hierbei möglich. Einige eurer Clanmitglieder haben hierbei besondere Funktionen. Unter ihnen sind:

Ein wenig in Trance versetzt, könnt ihr in die Welten der nordischen Mythologie abtauchen. © Ubisoft

Spezielle Gebäude-Vorteile: Erbeutet ihr Ressourcen auf euren Raubzügen und erobert Gebiete, könnt ihr eure Siedlung weiter ausbauen . Bestimmte Gebäude bringen hierbei bestimmte Vorteile: Tätowierer : Optische Anpassungen von Eivor Schmied : Ausbau und Verbesserungen von Waffen Werft : Ausbau und Verbesserungen des Langschiffs Kriegerlager : Zusammenstellung eurer Wikinger-Crew mit Jomswikinger (Wikinger-Offizier) und allen anderen Plünderern, die ihr online mit Freunden teilen könnt

Erbeutet ihr und erobert Gebiete, könnt ihr eure . Bestimmte Gebäude bringen hierbei bestimmte Vorteile:

Zahlreiche Aktivitäten: Dass es in der Spielwelt von „Assassin’s Creed Valhalla“ extrem viel zu tun gibt, wurde bereits mehrfach angesprochen. Doch auch in eurem heimatlichen Dorf gibt es massenhaft Beschäftigung in Form von Wetttrinken, Hunde streicheln, beim Minispiel Örlög triumphieren oder Wikingerfestmahle veranstalten.

In eurer Siedlung gibt es viele Aktivitäten: Sogar Wettsaufen. © Ubisoft

Eroberung von Königreichen: Auch die Map mit den einzelnen Königreichen wird sichtbar und zeigt all die Bereiche, die von euch durch Raubzüge erobert werden können, um…

… eure Siedlung zu vergrößern

… neue Erzählstränge freizuschalten

… Missionen freizuschalten

… die Spielwelt zu entdecken

So kämpft Eivor in Valhalla

Außerdem bekommen wir einen Ausblick auf die Kampffertigkeiten mit denen Eivor seinen/ihren Gegnern mal mehr und mal weniger offensiv den Garaus machen kann. Brutale Finisher existieren hierfür neben sneaky Angriffen mit der versteckten Klinge. Klassische „Assassin’s Creed“-Elemente bleiben uns also erhalten.

Hierzu zählen jedoch auch verschiedene neue Bonusfähigkeiten, mit denen ihr beispielsweise einen Hund als Unterstützung heranpfeifen könnt. Garniert wird das Ganze mit den unterschiedlichen Gegnertypen sowie zahlreichen Ausrüstungsmöglichkeiten. Sogar Excalibur könnt ihr finden!

Am 10. November 2020 ist der Release-Tag, dann erscheint „Assassin’s Creed Valhalla“ für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, für den PC und Google Stadia. Die PS5-Version folgt mit Konsolenveröffentlichung am 12. November.