In Assassin’s Creed Valhalla baut ihr euer eigenes Wikinger-Dorf auf

In Assassin’s Creed Valhalla kämpft ihr euch als Wikinger nicht nur durch die nordischen Gefilde, sondern könnt die Spielwelt auch ändern. Ihr baut während des Abenteuers nämlich eure eigene Siedlung Ravensthorpe auf.

Assassin’s Creed Valhalla mit Siedlungsbau im Wikinger-Zeitalter

Mit dem Fortschritt, den ihr in „Assassin’s Creed Valhalla“ verzeichnet, tragt ihr dazu bei, dass die Siedlung wächst und gedeiht. Aus einem langweiligen Stück Land wird so nach und nach ein reges kleines Dorf und und ein Zuhause für Protagonist Eivor.

Ihr dürft entscheiden: Die Wikinger-Siedlung Ravensthorpe gestaltet sich ganz nach euren Vorlieben. Ihr dürft entscheiden, welche Häuser gebaut werden. Außerdem lassen sich zum Beispiel Denkmäler individuell gestalten. Mit der Zeit streifen auch Katzen oder Hunde umher, die sich streicheln lassen.

Ravensthorpe ist die Siedlung, die ihr in Assassins’s Creed Valhalla selbst aufbauen könnt. © Ubisoft

Zu den Häusern, die sich bauen lassen, gehören zum Beispiel:

Jägerhütte zum Handeln mit Tierbeute

Fischerhütte zum Fischfang und Handeln mit Fischen

Stall für den Kauf und das Training von Reittieren

Hütten für Bewohner

Hütte für Eivor

Büro von Hytham mit Tötungszielen

Tätowierer

Werft

Brauerei

Friedhof

Bauernhof

Wie können neue Gebäude gebaut werden? Während des Spiels sammelt ihr durch Raubzüge Materialien und Ressourcen. Damit lassen sich neue Hütten für Ravensthorpe errichten. Manche Gebäude lassen sich erst später im Spiel bauen.

Assassin’s Creed Valhalla: Packender Story-Trailer verrät mehr über Eivor und die Handlung

„Assassins Creed Valhalla“ erscheint am 10. November 2020 für PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC. Die PS5-Version folgt am 19. November zum Verkaufsstart der Konsole.