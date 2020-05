Liebe in Assassin’s Creed Valhalla, diese Romanzen sind möglich

Wie der Narrative Director, Darby McDevitt, gegenüber dem Online-Magazin Stevivor bestätigt hat, wird es viele Möglichkeiten geben, in Assassin’s Creed Valhalla eine Romanze einzugehen.

„Es gibt viele Romanzen, die man eingehen kann. Sie können überall auf der Karte vorgefunden werden.“

Wichtig ist außerdem, dass hierbei im Grunde alles möglich sein wird. Er bestätigt, dass sich die Spieler jeder Person annähern können. Demnach sind dem Band der Liebe am Ende keine Grenzen gesetzt. Was wiederum bedeutet, dass asexuelle, heterosexuelle und homosexuelle Romanzen möglich sein werden.

Die wichtigsten Fakten über Assassin’s Creed Valhalla – Gameplay, Siedlungsbau und Raids

In Assassin’s Creed Odyssey halbgar, in Valhalla bis zum Morgengrauen?

Es wird allem Anschein nach also anders als in Assassin’s Creed Odyssey, wo all das erst möglich war, jedoch im DLC eine Wendung nahm. Gebunden an das Narrativ musste die Hauptfigur ein Bund der Ehe eingehen und ein Kind zeugen. Der Charakter wurde also in eine heterosexuelle Richtung getrieben. Die Dialogoptionen, die die Spieler im Laufe des Hauptspiels getätigt hatten, wurden somit im Grunde für nichtig erklärt. Später hat sich Ubisoft für diesen Fehler entschuldigt.

Nun bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Entwickler aus ihren Fehlern gelernt haben und sämtliche Möglichkeiten bis zum Schluss offen halten und diese auch wirklich durchziehen. So kann am Ende jeder so mit den Hauptfiguren spielen, wie man es möchte und die Erfahrung machen, die für einen selbst in Frage kommt.

Assassin’s Creed Valhalla erscheint im Winter 2020 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die ersten Trailer zum Spiel sind jetzt online:

