Arctic Warrior 2023: Das Survival-Format von OttoBulletproof

Otto Karasch hat durch seine Teilnahme bei 7 vs. Wild viel Reichweite für seinen YouTube-Kanal dazugewonnen. Bereits vor der Produktion der Erfolgsserie hat er seine eigene Survival-Show geplant. Beim Arctic Warrior treten sechs Teams in der eisigen Wildnis von Finnland gegeneinander an. So funktioniert das Format von OttoBulletproof.

Arctic Warrior 2023: Das sind die Regeln

Survival-Shows sind seit der zweiten Staffel 7 vs. Wild in aller Munde. Gerade läuft die Serie von Trymacs namens Nerd in the Dirt, bei der Otto ebenfalls mitwirkt. Der will nun Protagonist seiner eigenen Show werden.

Beim Arctic Warrior treten sechs Teams gegeneiander an. Sie müssen es in der Schneelandschaft von Lappland schaffen, in fünf Tagen ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Auf dem Weg werden Challenges bestritten, um am Ende einen Sieger küren zu können.

Zusammengesetzt sind die Zweierteams jeweils aus einem Profi und einem Anfänger. Ehemalige Kameraden von Otto werden als Gruppenanführer teilnehmen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Leute aus Spezialkräften, die aus Bereichen kommen mit einer arktischen Ausbildung. […] Also wirklich die absolute Speerspitze, die Deutschland und auch Österreich zu bieten hat.“

Wer genau teilnimmt, in noch nicht bekannt. Otto hat jedoch eine persönliche Einladung an MontanaBlack herausgeschickt und bittet ihn in seinem Team anzutreten. Eine Reaktion darauf steht noch aus. Sobald wir genaueres Wissen, erfahrt ihr es hier bei uns.

Vorherige Ausbildung: Vorbereitung ist alles

Um die Anfänger nicht dem sicheren Tod zu überlassen bekommen die Teams gemeinsam eine Grundausbildung. Diese soll in erster Linie Wissen vermitteln aber auch dazu dienen, dass sich die Teams das erste Mal richtig kennenlernen und aneinander gewöhnen können.

Die Ausrüstung, mit der die Kandidaten ausgestattet sind, ist bei allen gleich. Die Gegenstände und die Verpflegung werden mit einem Pulka transportiert, der von einem Teammitglied gezogen wird. Speziell auf die aktische Kälte angepasste Nahrung versorgt die Teilnehmenden mit Energie.

Werdet ihr euch den Arctic Warrior 2023 anschauen? Wen würdet ihr gerne als Teilnehmer sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!