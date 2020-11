Animal Crossing: Letzte Chance auf diese Insekten, Fische und Meerestiere!

In Animal Crossing: New Horizons ist mit dem heutigen Schlemmfest wohl offiziell die Winterzeit angebrochen. Kein Wunder, dass mit dem Monatswechsel deshalb wieder so einige Tiere die ACNH-Insel verlassen werden. Wir listen euch alle Fische, Meerestiere und Insekten auf, die mit dem Start des Dezembers vorerst verschwinden.

ANCH: Diese Tiere gibt es nur noch im November

Wir unterteilen euch das Ganze wie gewohnt in die südliche und nördliche Hemisphäre. Möchtet ihr darüber hinaus weitere Infos zu den einzelnen Lebewesen, wie Uhrzeit oder Preise, findet ihr in unserem Fisch-Guide, Insekten-Guide und Meerestier-Guide alles zu den „Animal Crossing: New Horizons“-Tieren.

Nordhalbkugel

Fische

Goldforelle im Wasserfall

im Wasserfall Guppy im Fluss

im Fluss Masulachs im Wasserfall

im Wasserfall Neonsalmer im Fluss

im Fluss Rochen im Meer

im Meer Rotfeuerfisch im Meer

im Meer Saibling im Wasserfall

im Wasserfall Seepferdchen im Meer

im Meer Schnabelbarsch im Meer

im Meer Wollhandkrabbe in der Flussmündung

Insekten

Floh auf Inselbewohnern

auf Inselbewohnern Geigenkäfer auf Baumstümpfen

auf Baumstümpfen Gottesanbeterin auf Blumen

auf Blumen Grille auf dem Boden

auf dem Boden Heuschrecke auf dem Boden

auf dem Boden Monarchfalter fliegt umher

fliegt umher Nasenschrecke auf dem Boden

auf dem Boden Orchideenmantis sitzt in weißen Blumen

sitzt in weißen Blumen Stabschrecke auf Bäumen

auf Bäumen Wanderschrecke auf dem Boden

Meerestiere

Perlboot

Regenschirm-Oktopus

Gazami-Krabbe

Südhalbkugel

Fische

Bachschmerle im Fluss

im Fluss Goldforelle im Wasserfall

im Wasserfall Riemenfisch im Meer

Insekten

Maulwurfsgrille in der Erde

Meerestiere

Turbanschnecke

Regenschirm-Oktopus

Pazifik-Taschenkrebs

