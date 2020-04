In Animal Crossing: New Horizons habt ihr dank des Content Creators und des Insel-Designers eine Menge Möglichkeiten, die Spielwelt euren ganz eigenen Ideen anzupassen. Selbst wenn ihr einfach nur die Karten eurer Lieblingsspiele kopieren möchtet. So wie dieser Spieler, der die komplette Johto-Region aus den Spielen Pokémon Gold und Silber bis ins kleinste Detail nachgebaut hat. Mit der Hilfe von vielen Sprites und einer Menge Geduld entstand so eine Insel, wie sie wohl sonst kein anderer besitzt.

Animal Crossing: New Horizons – Johto-Region nachgebaut

Oder zumindest, wie sie bisher niemand anderes besessen hat, denn der fleißige Baumeister, der in seinem Video in einem zuckersüßen Feurigel-Kostüm über seine Insel läuft, hat sein Design mit dem Rest der Welt geteilt. Was für euch bedeutet, dass ihr mit Hilfe des zugehörigen Codes eure eigene Pokémon-Insel bauen könnt. Dadurch ist es euch möglich, verschiedene Sprites zu platzieren, die wie Inhalte aus dem berühmten Spiel von Nintendo aussehen. So könnt ihr beispielsweise Pikachu neben eurem Haus warten oder ein Sprite-Relaxo den Weg versperren lassen.

So fügt ihr die Johto-Region eurer New Horizons-Spielwelt hinzu

Um die Insel so anzupassen, dass sie wie die Region aus Pokémon Gold und Silber aussieht, nutzt ihr den Insel-Designer, durch welchen ihr eure eigenen Wege anlegen, das Insel-Layout ändern und jede Menge anderer Spielereien nutzen könnt. Wer die Ersteller-ID des Spielers verwendet, der die Johto-Region nachgebaut hat, kann nach der Aktivierung 50 verschiedene Design-Slots auswählen und die Muster je nach Lust und Laune anziehen, in die Landschaft klatschen oder als Gesichtsbemalung verwenden. Hier erklären wir euch Schritt für Schritt, was ihr dafür tun müsst: