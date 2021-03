Animal Crossing-Update 1.9.0 steht zum Download bereit: All das steckt drin

Animal Crossing: New Horizons hat pünktlich zum einjährigen Jubiläum das Update 1.9.0 auf eurer Nintendo Switch freigeschaltet, das uns mit neuen Objekten und zusätzlichen Designmöglichkeiten versorgt. Was neben der Vorbereitung für den kommenden Häschentag genau enthalten ist, lest ihr hier.

Animal Crossing: Das steckt in Update 1.9.0

Am 20. März ist „Animal Crossing: New Horizons“ im vergangenen Jahr erschienen. Diesen Geburtstag feiert Nintendo nun unter anderem mit einem kleinen süßen Geschenk, das ihr nach Installation des 1.9-Updates in eurem Briefkasten vorfindet. Darüber hinaus finden jedoch noch einige andere Dinge ins Spiel. Eines der Highlights ist wohl das Upgrade für die Designer*innen unter euch:

Designs: Profi-Edition+ : Mit schmalen 2000 Nook-Meilen könnt ihr am NookPortal ab sofort eure Design-App auf die Profi-Edition upgraden. Einmal installiert erhaltet ihr nicht nur 50 weitere Slots für Designs, sondern auch die folgenden vier neuen Gegenstände zur Gestaltung: Fotowände Fähnchen Schirme Uchiwa-Fächer

: Mit schmalen könnt ihr am NookPortal ab sofort eure Design-App auf die Profi-Edition upgraden. Einmal installiert erhaltet ihr nicht nur für Designs, sondern auch die folgenden zur Gestaltung: Designtausch-Terminal-App : Für nur 300 Nook-Meilen könnt ihr euch außerdem den Designtausch-Terminal aus der Schneiderei direkt auf euer NookPhone holen, um jederzeit losdesignen zu können. Ihr könnt den mobilen Terminal anschließend in der Design-App mit der X-Taste öffnen: Achtung : Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ihr eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzt.

: Für nur könnt ihr euch außerdem den aus der Schneiderei direkt auf euer NookPhone holen, um jederzeit losdesignen zu können. Ihr könnt den mobilen Terminal anschließend in der Design-App mit der X-Taste öffnen:

Wer in „Animal Crossing: New Horizons“ gerne Designs erstellt, kann sich mit der neuen Profi-App fortan noch mehr austoben. © Nintendo

Saisonale Artikel

Darüber hinaus könnt ihr in Bälde neue saisonale Artikel bei Nook Shopping kaufen. Allerdings erfolgt die Freischaltung der ersten Objekte frühestens zum 26. März:

26. März bis 1. April : Furzkissen in verschiedenen Farben

: Furzkissen in verschiedenen Farben 1. April bis 30. April : Kleidung und Möbelartikel für die Abschlussball-Saison

: Kleidung und Möbelartikel für die Abschlussball-Saison 15. April bis 22. April : Forsythienbaum

: Forsythienbaum 15. April bis 22. April: Globus

Häschentag startet bald: Die wilde Eiersuche im Rahmen des umstrittenen Häschentag-Events wird dagegen erst ab dem 28. März in „Animal Crossing: New Horizons“ verfügbar sein. Von diesem Tag an erhaltet ihr zudem neue Oster-Items, die als Spezialobjekte in Nooks Laden zum Kauf bereitstehen werden.

Auf dem Sonderpodest in Nooks Laden findet ihr bald die brandneuen Oster-Objekte. © Nintendo

Die Patchnotes von Update 1.9.0

Die deutschen Patchnotes liegen aktuell zwar noch nicht vor, dafür aber die japanischen. Schlussendlich enthalten sie jedoch nur die Informationen über die oben genannten neuen Objekte sowie den Hinweis auf einige Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis weiter verbessern sollten.

Ab dem 24. März 2021 soll außerdem der Inselpräsentator für „Animal Crossing New Horizons“ veröffentlicht werden. Damit sollt ihr eure eigenen Screenshots und Videos von ACNH auf die zugehörige Website hochladen können, um eigene Tour-Videos oder Plakate eurer Insel zu erstellen und mit der Welt zu teilen. Mehr Infos sollen noch folgen.