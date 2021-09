Alan Wake Remastered: Leak weist auf Switch-Version des Horror-Hits hin

Nächsten Monat können sich Horror-Fans auf eine überarbeitete Fassung von Alan Wake freuen. Zu dem ehemaligen Xbox-Exclusive warten seit Jahren viele auf ein Remaster, das dann zum ersten Mal auf PlayStation-Konsolen erscheint.

Genau das wird bald mit „Alan Wake Remastered“ passieren. Aber anscheinend findet laut einem Leak das Spiel auf einer weiteren Konsole ein neues Zuhause. Bisher gab es keine offizielle Ankündigung, aber der Horror-Hit scheint auf Nintendo Switch zu erscheinen.

Alan Wake Remastered mit Switch-Version aufgetaucht

Der brasilianische Videospiel-Journalist Necro Felipe hat auf Twitter folgendes geteilt:

ALAN WAKE REMASTERED foi classificado para o Nintendo Switch pelo Ministério da Justiça no Brasil



O jogo não foi originalmente anunciado para a plataforma



<Diário Oficial da União> pic.twitter.com/Ruexw4PDeX — Necro Felipe 💉• #SwitchBrasil (@necrolipe) September 20, 2021

Demnach haben brasilianische Behörden „Alan Wake Remastered“ mit einer Altersfreigabe überprüft. Das Besondere an der Auflistung ist aber die Angabe für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll. Darunter steht nämlich die Nintendo Switch. Damit würde „Alan Wake“ zum ersten Mal für eine Konsole von Nintendo erscheinen.

Wenn sich das bewahrheitet, wäre das nicht das erste Spiel des Studios auf der Nintendo Switch. Denn bereits letztes Jahr hat Remedy eine Cloud-Version von Control: Ultimate Edition veröffentlicht. Es wäre also nicht auszuschließen, dass „Alan Wake“ auf der Nintendo Switch erscheint, aber dann nur per Streaming.

Die andere Möglichkeit wäre, dass es eine abgeschwächte Version des Remasters ist, die näher am Original aus der Xbox 360-Ära dran ist. Das sollte auf der Switch technisch machbar sein, ohne auf eine Cloud-Version zurückgreifen zu müssen.

Alan Wakes einzige Hilfe im Kampf gegen die bösen Mächte ist das Licht. ©Remedy/Epic Games

Worum geht’s in Alan Wake? Ihr spielt den Schriftsteller Alan Wake, der mit einer Schreibblockade in das kleine Städtchen Bright Falls fährt. Doch anstelle eines erholenden Urlaubs wird auf einmal seine Frau Alice entführt. Nach dem Ereignis wacht Wake eine Woche später auf und muss seine Frau finden.

Dabei findet er sich in seinen eigenen Horrorgeschichten wieder und erlebt das, was er geschrieben hat – aber ohne es zunächst zu wissen. Das Einzige was ihm in der Dunkelheit und den feindseligen Wesen helfen kann, ist das Licht von Straßenlaternen und seiner Taschenlampe. Im Laufe des Spiels kämpft ihr gegen Monster und gegen den geistigen Zustand von Alan Wake, der immer mehr Realität und Fiktion miteinander vermischen lässt.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, aber die Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint bereits am 5. Oktober 2021. Es könnte sein, dass ein Switch-Port ein paar Monate später erscheint und vielleicht im Rahmen einer kommenden Nintendo Direct vorgestellt wird.