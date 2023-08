Alan Wake 2 wird ein letztes Mal verschoben

Remedy hat bekanntgegeben, dass sich der Release von Alan Wake 2 ein letztes Mal verschieben wird. Grund dafür ist aber nicht etwa der Zustand des Spiels, sondern vielmehr konkurrierende Titel, die ebenfalls im selben Zeitraum veröffentlicht werden.

Es ist weitläufig bekannt, dass viele Publisher den Herbst wählen, um ihre Spiele zu veröffentlichen. So kommt es freilich recht häufig vor, dass diverse (AAA-)Titel miteinander konkurrieren und um die Gunst der Spieler*innen kämpfen.

Da ist es mitunter die bessere Entscheidung, ein wenig länger zu warten und den Release des eigenen Games ein wenig zu verlagern. Dazu hat sich nun auch Remedy Entertainment entschieden und ihren Survival-Horror „Alan Wake 2“ um 10 Tage verschoben.

Wie die Entwickler*innen via Social Media mitteilen, sei der Oktober „ein toller Monat für Spieleveröffentlichungen“. Demzufolge hoffe man dass „diese Datumsverschiebung allen mehr Raum [gebe], um ihre Lieblingsspiele zu genießen.“

Wann erscheint Alan Wake 2?

Stichtag ist nun der 27. Oktober 2023. Eigentlich perfekt, wenn man bedenkt, dass damit direkt zur schauerlichsten Jahreszeit (Halloween!) gestartet werden kann. Schließlich versprechen die Entwickler eine ordentliche Portion albtraumhaften Horror, sowohl auf psychologischer als auch auf übernatürlicher Ebene.

Apropos Versprechen: Remedy wird uns nächste Woche „zeigen, was jedermanns Lieblingsautor im Dark Place vorhat“. Demzufolge erwarten uns, anlässlich der Gamescom, offenbar neue Einblicke in Alan Wake 2.

Was macht die Konkurrenz?

Während andere Publisher am geplanten Releasetermin ihrer Games festhalten, konnte Ubisoft kürzlich den Gold-Status für Assassin´s Creed Mirage bekanntgeben, das nun eher als geplant, nämlich am 5. Oktober 2023 erscheinen wird.

Damit hat der Titel einen guten Vorlauf zur Konkurrenz. Denn mit Lords of the Fallen (13. Oktober 2023) und Spider Man 2 (20. Oktober 2023) kann es ziemlich eng im persönlichen Gaming-Zeitplan werden – zumindest, wenn man alle AAA-Titel genießen will.

Der Oktober verspricht also wieder eine Menge Action und beste Unterhaltung. Was sind eure Spiele-Highlights? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.