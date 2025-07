70 Nintendo Switch-Spiele aus japanischem eShop entfernt – was du wissen musst

Fast 70 Spiele der Nintendo Switch werden am 30. September 2025 aus dem japanischen Nintendo eShop entfernt. Diese Massenauslistung betrifft ausschließlich den japanischen eShop und hat somit keine direkten Auswirkungen auf Nutzer in Europa oder Nordamerika. Solltest du jedoch einen japanischen Account besitzen, um auf exklusive Inhalte zuzugreifen, wirst du diese Spiele ebenfalls nicht mehr erwerben können.

Gründe für die Auslistung

Warum werden diese Spiele entfernt? Die Spiele, die von der Auslistung betroffen sind, stammen alle aus dem Katalog des japanischen Publishers Entergram. Während einige Spiele möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt von anderen Publishern wieder verfügbar gemacht werden, gilt dies nur für einen kleinen Teil des Katalogs. Entergram hat keinen spezifischen Grund für die Entfernung angegeben. Es ist jedoch bekannt, dass solche Auslistungen in der digitalen Ära zwar nicht ungewöhnlich sind, aber die Größe dieser Aktion ist bemerkenswert.

Entergram hat betont, dass die physischen Kopien der betroffenen Spiele nicht betroffen sein werden. Zudem wird der Publisher vor der Auslistung Rabatte auf die Spiele anbieten, auch wenn die genauen Details zu den Rabatten bisher nicht bekannt sind. Wichtig ist, dass die Spiele keine Online-Elemente enthalten, was es Entergram ermöglicht, den Verkauf bis zur Auslistung fortzusetzen.

Konsequenzen für die Spieler

Was bedeutet das für dich als Spieler? Wenn du eines der betroffenen Spiele bereits besitzt, kannst du es auch nach der Entfernung weiterhin herunterladen und spielen. Dies ist ein Vorteil für Spieler, die in der Vergangenheit Investitionen in digitale Inhalte getätigt haben. Allerdings bleibt unklar, ob dieser Zugang auf unbestimmte Zeit bestehen bleibt.

Für Spieler in Japan oder solche mit einem japanischen Nintendo Account könnte dies jedoch eine Erinnerung an die Herausforderungen der digitalen Spielindustrie sein. Sobald diese Spiele aus dem eShop entfernt sind, sind sie für immer verloren, es sei denn, sie werden in Zukunft von einem anderen Publisher zurückgebracht.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Wie wirkt sich dies auf den Markt aus? Diese Maßnahme zeigt auch, wie sich der Markt für digitale Spiele verändert. Während physische Kopien unberührt bleiben, könnten solche Massenauslistungen den digitalen Markt beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit und das Vertrauen der Nutzer in digitale Käufe.

Die Ankündigung von Entergram könnte auch als Weckruf für andere Publisher dienen, die möglicherweise ähnliche Maßnahmen in Betracht ziehen. Die Auswirkungen solcher Auslistungen auf den digitalen Spielemarkt sind noch nicht vollständig absehbar, könnten aber langfristig die Art und Weise verändern, wie Spiele angeboten und konsumiert werden.

Was hältst du von der Massenauslistung im japanischen eShop? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren!