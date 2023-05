Zelda: Tears of the Kingdom – Rückblick zeigt noch einmal die Vorgeschichte

Der lang erwartete Release von Zelda: Tears of the Kingdom steht kurz bevor. Der direkte Nachfolger von Breath of the Wild erzählt die Geschichte um Link und Prinzessin Zelda weiter. Höchste Zeit also, um die Geschehnisse des letzten Teils noch einmal aufzufrischen oder sich gegebenenfalls als Neueinsteiger*in damit vertraut zu machen.

Die Möglichkeit hierzu bietet euch Nintendo höchstselbst. In einem etwas mehr als 6-minütigen Video fasst der Publisher die Ereignisse knapp zusammen – angefangen vor 100 Jahren im Königreich Hyrule.

Was passierte vor Zelda: Tears of the Kingdom?

Sofern ihr vorhabt, „Breath of the Wild“ vorher zu spielen oder euch von der Story der Fortsetzung überraschen lassen wollt, solltet ihr an dieser Stelle besser nicht weiter lesen. Wie ihr euch denken könnt, folgen ab hier massive Spoiler.

Noch weiter zurück – nämlich 10.000 Jahre vor BotW – liegt die Entstehung von Calamity Ganon. Auch bekannt als der große König des Bösen, sorgt dieser immer wieder für Verwüstung in ganz Hyrule. Mithilfe von 4 göttlichen Wesen und einer Armee der mechanischen Wächter, konnten Link und Zelda dem Grauen Einhalt gebieten.

Versiegelt unter Schloss Hyrule, ruhte Calamity viele Jahrtausende, bis ihm der Ausbruch aus seinem Gefängnis gelang. In BotW kam es schließlich zur Auseinandersetzung zwischen Link und Ganon. Doch der junge Ritter unterlag seinem Kontrahenten und wurde von Zelda in einen Schlaf versetzt, damit seine Wunden heilen konnten.

Link erwachte 100 Jahre später, konnte sich jedoch an nichts mehr erinnern. Während seiner Erkundung durch das zerstörte Hyrule gelang es ihm nicht nur, seine Erinnerung wieder aufzufrischen, sondern auch zu alter Stärke zurückzufinden.

Letztlich triumphierten die Helden über Ganon, der ein für alle Mal besiegt schien. Nachdem Link und Zelda so lange getrennt waren, mussten sie mit vereinten Kräften an dem Wiederaufbau des verwüsteten Hyrule arbeiten, damit es wieder in seinem alten Glanz erstrahlen würde.

Wie geht es in Zelda: Tears of the Kingdom weiter?

Über die Story der Fortsetzung ist bisher leider noch nichts bekannt. Allerdings wurden mittlerweile schon einige Spoiler geleakt, die Bild- und Videomaterial des unveröffentlichten Games zeigen. Lange müsst ihr euch aber nicht mehr gedulden, denn ab dem 12.05.2023 könnt ihr schon in Links nächstes Abenteuer starten.

Bis dahin könnt ihr nochmal einen Blick auf den letzten Trailer werfen und das vielversprechende Crafting-System kennenlernen. Stilecht spielt ihr übrigens auf dem limitierten OLED-Modell der Switch, die im passenden TotK-Design daherkommt.