Zelda: Tears of the Kingdom-Fans und alle, die es werden wollen, sollten sich in Acht nehmen. Zumindest, wenn sie keine Inhalte gespoilert bekommen wollen, bevor das Nintendo Switch-Spiel nächste Woche erscheint. Anscheinend ist der Titel in seiner Gänze schon geleakt und gecrackt worden. Das Netz ist voller Bilder und Videos.

Hütet euch vor Spoilern, Zelda TotK ist schon geleakt

Darum geht’s: Einer der größten Releases des ganzen Jahres wird durch Leaks überschattet. Offenbar befindet sich schon das gesamte Zelda: Tears of the Kingdom im Umlauf. Das heißt, dass es dort draußen bereits Menschen gibt, die es knapp zwei Wochen vor Launch spielen.

Passt also dringend auf: Wer lieber möglichst wenig oder gar nichts über Zelda TotK wissen will, sollte sich dementsprechend in Acht nehmen. Immerhin lauft ihr jetzt im Netz Gefahr, über Spoiler zu stolpern. Theoretisch könnten sämtliche Features, Figuren, Locations und Story-Elemente vorab verraten werden.

Nintendo scheint bereits mit allen dem Konzern zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Leaks vorzugehen. Das heißt, dass die entsprechenden Gameplay-Videos, Screenshots und Daten alle nach und nach wieder gelöscht werden – oder dass Nintendo zumindest die Löschung veranlasst.

Wie ist das passiert? Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Aber offenbar hat es mindestens eine physische Karten-Version von Zelda Tears of the Kingdom in ein digitales Auktionshaus geschafft. Dort wurde es für einen deutlich höheren Preis angeboten – und das natürlich viel früher als der eigentliche Release geplant war.

Allerdings befindet sich wohl auch schon eine gecrackte Version von Zelda Tears of the Kingdom im Umlauf. Irgendwer hat es offenbar geschafft, das Spiel zu kopieren und so zu modifizieren, dass es auch über einen Emulator am PC gespielt werden kann. Was der Verbreitung des kompletten Spiels natürlich zuträglich sein dürfte, auch wenn das selbstverständlich illegal ist.

