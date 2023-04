Jetzt müssen die Fans nicht mehr lange auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom warten. Der Nachfolger des 2017 erschienenen Breath of the Wild wird bereits am 12. Mai exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Kurz vor dem Release hat Nintendo nun einen letzten Trailer für das neue Abenteuer von Link herausgegeben. Der neue Clip ist recht düster gehalten und zeigt die Gefahren und Herausforderungen, denen sich unser Protagonist Link auf seiner Reise stellen muss.

Zelda: Tears of the Kingdom – Trailer zeigt jede Menge Kämpfe und Prüfungen

In „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ macht unser Held nicht nur den Boden von Hyrule unsicher, sondern auch den Himmel!

Der neue Trailer beginnt mit einem friedlichen Überblick über die Spielwelt, die – anders als es noch im Vorgänger von 2017 der Fall war – nun mit fliegenden Inseln übersät ist. Wie es schon in anderen Clips zum Spiel gezeigt wurde, kommt Link ins Bild geschwebt und zischt vorbei an verfallenen Ruinen und anderen seltsamen Gebilden.

Doch der neue Trailer hat auch düstere Szenen zu bieten: ausgestorbene, dunkle Wüsten, aus denen sich alte Steinformationen erheben und dicke Steinbrocken, die auf Schloss Hyrule hinabfallen. Dann gibt es noch einen kurzen Blick auf eine bekannt wirkende, bedrohliche Figur… Danach gibt es einige schnelle Szenen mit den neuen Herausforderungen, denen sich Link stellen muss.

In einem vorherigen Trailer hat Nintendo unter anderem das neue Crafting-Feature von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ gezeigt. Durch die sogenannte Synthese kann Link die unterschiedlichsten Items miteinander verbinden und so ganz neue Gegenstände herstellen.

Zuvor wurden schon einige neue Gefährte gezeigt, mit denen sich unser Held durch Hyrule bewegen kann. So gibt es in „Tears of the Kingdom“ etwa eine Art Heißluftballon und weitere kuriose Fahrzeuge, mit denen der Protagonist über den Boden rast.