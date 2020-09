Xbox Series S – World Premiere Reveal Trailer verrät Release-Datum!

Die Xbox Series S wurde heute offiziell vorgestellt. Zuerst hat Microsoft die Konsole via Twitter gezeigt. Die weiße Konsole mit rundem Akzent in schwarzer Farbe verleitete das Internet dazu, eine neue Meme-Welle vor den Zaun zu brechen. Die besten Bilder zur Next-Gen-Waschmaschine seht ihr hier:

Xbox Series S wird schon jetzt von einer Meme-Welle überschwemmt

Doch es gab sogleich ein paar spannende Infos obendrauf. So soll die Xbox Series S in Hinsicht auf den Preis 299 US-Dollar in den USA und 299 Euro in Deutschland kosten. Aber wann wird die Konsole erscheinen? Wie lange müssen wir uns noch gedulden?

Release-Datum der Xbox Series S final geklärt!

Nun sollte es heute nicht bei dem Twitter-Posting mit dem Preis bleiben. Microsoft hat den offiziellen „World Reveal Premiere Trailer“ geteilt. Ein langer Name für einen Trailer und es steckt tatsächlich auch eine Menge drin. Hier seht ihr die offizielle Enthüllung der Xbox SE S in Trailer-Form:

Wann erscheint die Xbox Series S? Die Frage der Fragen wurde nun endlich beantwortet. Microsoft hat bestätigt, dass die Xbox SE S am 10. November 2020 erscheint. Das ist also das finale Datum und er Startschuss für eine neue Generation an Spielekonsolen.

Der Trailer gibt außerdem Infos zu den Specs der Konsole preis. Alle Einzelheiten erfahrt ihr hier in unserer umfangreichen Übersicht zur Next-Gen-Xbox: