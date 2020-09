Xbox Game Pass im Oktober 2020, alle neuen Games!

Der Xbox Game Pass wird in jedem Monat mit neuen Spielspaßgranaten beworfen. Im Oktober 2020 warten einmal mehr diverse Hits, die es in den beliebten Gaming-Pass schaffen. Hier erfahrt ihr, auf welche neuen Games ihr euch im Oktober 2020 freuen dürft. Ihr könnt sie mit einem aktiven Abonnement ab dem angegeben Datum herunterladen und zocken!

Xbox Game Pass: Neue Games im Oktober 2020

Es geht los am 1. Oktober 2020, dann folgt der erste Bethesda-Titel nach der großen Übernahme des Publishers durch Microsoft. Den Anfang im neuen Xbox-Zuhause macht DOOM Eternal, der evolvierte Shooter-König (Test). Bei uns erfahrt ihr alles zum kommenden Add-on: The Ancient Gods Teil 1.

Zeitgleich wartet zum Oktober-Start das PC-Spiel „Drake Hollow“, bevor der nächste Nachschub am 8. Oktober 2020 erscheint. Wir haben euch eine kleine Liste mit allen Games erstellt:

Neue Spiele am 1. Oktober 2020 im Xbox Game Pass:

Doom Eternal (Konsole und Android)

Drake Hollow (PC)

Neue Spiele am 8. Oktober 2020 im Xbox Game Pass:

Brütal Legend (Konsole)

Forza Motorsport 7 (Alle Plattformen)

Ikenfell (Konsole und PC)

Neben dem Autorennspaß Forza Motorsport 7, „Brütal Legend“ oder „Ikenfell“ am 8. Oktober 2020 wird es auf dem PC nicht mehr ganz so chaotisch, wenn Saints Row IV Re-Elected den Xbox Game Pass verlässt. Der durchgeknallte GTA-Klon kann ab dem 15. Oktober 2020 neben Metro 2033 Redux oder State of Mind nicht mehr gespielt werden. Ihr solltet euch also beeilen, falls ihr sie noch ausprobieren möchtet. Alle Leaver seht ihr hier in der Übersicht.

Spiele, die am 15. Oktober 2020 den Xbox Game Pass verlassen:

Felix the Reaper (Konsole und PC)

Metro 2033 Redux (Konsole und PC)

Minit (Konsole und PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)

Bedenkt, dass ihr diese Leaver-Games mit einem aktiven Game-Pass-Abo jetzt günstiger mit 20% Rabatt beim Kauf erhaltet. Werdet ihr zuschlagen?

Im Oktober wird es demnach insgesamt recht abwechslungsreich, bevor es im November 2020 mit der Integration von EA Play in den Xbox Game Pass weitergeht.