DOOM Eternal erhält Render-Modus mit Game Boy-Filter und mehr

DOOM Eternal erhält einen Render-Modus, der den Look des Spiels anpasst. Ähnlich wie bei The Last of Us Part 2, das erst kürzlich mit der Möglichkeit ausgestattet wurde, Render-Filter zu verwenden, schlägt der neuste DOOM-Titel nun in eine ähnliche Kerbe. Der neue DOOM-Trailer zeigt, wozu der wiederkehrende Render-Modus fähig ist:

Render-Modus kehrt in DOOM Eternal zurück!

Wir kennen das neben TLoU2 zum Beispiel aus Ghost of Tsushima. Hier bietet der Kurosawa-Modus einen Filter, dass das Spiel aussieht wie ein alter Schwarz-Weiß-Samuraifilm. id Software und Bethesda hatten ebenfalls ein paar lustige Ideen und da sich DOOM Eternal an weiten Teilen sowieso nicht so ganz ernst nimmt, passt es wie die Slayer-Faust aufs Dämonenauge.

Unter anderem bringt der Render-Modus einen Filter ins Spiel, der sich an VHS-Kassetten anlehnt. Außerdem gibt es Retro-Konsole oder gar Retro-Handheld. Letzterer sieht aus wie ein altes Spiel auf dem Game Boy. Ihr werdet das stechende Grün sicherlich wiedererkennen? Insgesamt gibt es acht Optionen:

VHS

Punkte

Klassisch

Retro-Konsole

Handheld-Konsole

Schwarz-Weiß

Cineastisch

Körnig

Punkte bewirkt zum Beispiel, dass das Spiel aussieht wie ein Pop-Art-Comicbuch. Doch neben dem neuen Render-Modus wartet zudem schon der erste Story-DLC auf uns. DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 1, das zur gamescom 2020 mit einem vollwertigen Trailer bestückt werden soll. Den Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

DOOM Eternal: Erster Teaser-Trailer zum Story-DLC The Ancient Gods Part One

DOOM Eternal ist für den PC, die PS4, Xbox One und die Streaming-Plattform Google Stadia erhältlich. Ein Release ist zudem für die PS5 und Xbox Series X mit einem kostenlosen Update geplant, falls ihr eine PS4- oder Xbox One-Version besitzt.