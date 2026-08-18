Xbox Game Pass August 2026 – diese 9 Spiele kommen in Welle 2

Microsoft legt beim Xbox Game Pass im August 2026 noch einmal kräftig nach. Die zweite Monatswelle umfasst insgesamt neun Spiele, darunter drei Titel, die direkt an ihrem jeweiligen Veröffentlichungstag in das Abonnement aufgenommen werden.

Der Nachschub beginnt bereits am 18. August 2026 mit Egging On und läuft bis zum 31. August 2026. Damit setzt Xbox einen ohnehin umfangreichen Monat fort, nachdem zuvor unter anderem Beast of Reincarnation sowie Heretic + Hexen zum Katalog hinzugekommen waren.

Der vollständige Zeitplan im August 2026

Welche Spiele kommen im August 2026 zum Xbox Game Pass? Die Neuzugänge verteilen sich über mehrere Termine und decken sehr unterschiedliche Genres ab. Neben Action, Plattforming und Roguelite-Elementen warten eine Lebenssimulation, ein Heist-Abenteuer und mehrere ungewöhnliche Indie-Konzepte.

Besonders viel Betrieb herrscht am 19. August 2026 und am 25. August 2026. An beiden Tagen werden jeweils mehrere Spiele freigeschaltet, sodass Abonnenten reichlich Auswahl erhalten.

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Spiel Termin Besonderheit Egging On 18. August 2026 Geschicklichkeitsabenteuer mit einem zerbrechlichen Ei Vapor World: Over the Mind 19. August 2026 Day-One-Veröffentlichung im Game Preview BlazBlue Entropy Effect X 19. August 2026 Roguelite-Action im BlazBlue-Universum Relooted 19. August 2026 Afrofuturistisches Heist-Spiel Starsand Island 20. August 2026 Entspannte Lebenssimulation Aerial_Knight’s DropShot 25. August 2026 Rasanter Mix aus Ego-Shooter und Rennspiel Blood Dungeon 25. August 2026 Day-One-Veröffentlichung Resonance: A Plague Tale Legacy 27. August 2026 Day-One-Veröffentlichung Young Suns 31. August 2026 Start der vollständigen Version 1.0

Drei Neuerscheinungen direkt zum Start

Welche Day-One-Spiele stechen besonders hervor? Den Anfang macht Vapor World: Over the Mind am 19. August 2026. Der narrative Soulslike-Plattformer erscheint zunächst als Game Preview und führt durch den zerrütteten Verstand eines Jungen, der verlorene Erinnerungen sucht und sich in präzisen Kämpfen behaupten muss.

Am 25. August 2026 folgt Blood Dungeon von den Machern von Nidhogg. Das zweidimensionale Survival-Plattformspiel kombiniert Parkour, gefährliche Verliese und Monsterhorden. Gesammelte Knochen lassen sich zwischen den Durchläufen für Verbesserungen einsetzen, während zusätzliche Aufgaben neue Arenen, Ausrüstung und kosmetische Inhalte freischalten.

Der prominenteste Neuzugang ist Resonance: A Plague Tale Legacy am 27. August 2026. Das Abenteuer von Asobo Studio spielt 15 Jahre vor A Plague Tale: Requiem und begleitet Sophia auf die Insel des Minotaurus. Dort löst sie Rätsel, übersteht tödliche Prüfungen und versucht, einer sie verfolgenden Armee immer einen Schritt voraus zu bleiben. Im Vergleich zu den bisherigen Teilen setzt das Spiel stärker auf direkte Kämpfe, ohne die bedrückende Atmosphäre und die Verbindung zur Makula aufzugeben.

Abwechslung zwischen Action und Entspannung

Welche weiteren Genres deckt die neue Game-Pass-Welle ab? Mit BlazBlue Entropy Effect X kommt stilvolle Roguelite-Action hinzu, während Relooted auf geplante Raubzüge setzt. Darin stellt ihr ein Team zusammen, plant Fluchtrouten und holt echte afrikanische Kulturgüter aus westlichen Museen zurück.

Wer es gemütlicher mag, kann sich ab dem 20. August 2026 auf Starsand Island zurückziehen, angeln, die Insel erkunden und Zeit mit Capybaras, Katzen und Hunden verbringen. Young Suns beendet die August-Welle am 31. August 2026 mit einer narrativen Lebenssimulation, die nach einer erfolgreichen Revolution auf dem Jupiter angesiedelt ist und allein oder mit bis zu drei Freunden gespielt werden kann.

Auf welchen der neun neuen Xbox-Game-Pass-Titel freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.